PAMI alcanza los 50 millones de pañales entregados en todo el pais

Esta medida eliminó los intermediarios y simplificó el acceso, ya que ahora los afiliados reciben los pañales directamente en su casa sin necesidad de trasladarse a la farmacia.



Además, la tasa de entrega completada de manera correcta superó el 85% en todo el país. Se trata de cifras récord para el PAMI, que confirman que la implementación de esta política resultó eficaz, con capacidad logística y respuesta real a la demanda, lo que asegura que el insumo llegue a quienes lo necesitan.



En ese sentido, PAMI logró contar con la trazabilidad del producto durante todo el proceso, lo que permitió un manejo más eficiente de los recursos de los afiliados. Por otro lado, este nuevo sistema mejoró también la calidad del insumo cumpliendo con los criterios establecidos por la ANMAT. Los pañales ahora son anatómicos, elastizados y de alta absorción, un salto concreto en términos de confort y seguridad.



Los higiénicos se entregan a todos los afiliados que hayan solicitado la prestación. Si por alguna razón un afiliado está recibiendo los anteriores, se les recuerda que pueden pedirle al médico que le recete los nuevos que son los de mejor calidad.



El nuevo sistema deja atrás las filas, los traslados y las limitaciones horarias. Los pañales ahora se reciben directamente en el domicilio declarado, a través de un servicio de logística con alcance nacional y una segunda visita en caso de que en la primera no se haya concretado la entrega.



Para garantizar que la prestación llegue de forma efectiva, se sugiere que los afiliados verifiquen su dirección registrada, ya sea llamando al 138 PAMI Escucha (opción 0) o acercándose a la agencia más cercana.