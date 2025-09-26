Una chica de 11 años dio a luz a un bebe tras un parto no asistido y lo dejo abandonado

La Assal emitió un alerta alimentaria para una leche sin gluten de la marca Milano
Se trata de la leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten.
El recién nacido fue encontrado con riesgo de vida tras más de 20 horas de búsqueda. Permanece internado en terapia intensiva y hay personas detenidas, entre ellas los padres de la chica.Nacionales26 de septiembre de 2025Diario Primicia
Un caso estremecedor sacude a Juan José Castelli, Chaco, donde una nena de 11 años dio a luz en condiciones precarias. Según confirmaron fuentes policiales, familiares la llevaron al hospital y aseguraron que había sufrido un aborto, pero luego se descubrió que el bebé había nacido y fue encontrado con vida después de más de 20 horas de búsqueda.
La Policía del Chaco realizó allanamientos en la casa de la familia y, en primera instancia, solo encontró trapos con manchas de sangre. Luego, los efectivos localizaron al bebé a la intemperie, con hipotermia y signos vitales débiles, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario. Allí permanece internado en cuidados intensivos, con riesgo de vida.
Segun Vía Szeta. El fiscal de turno dispuso la detención de los padres de la chica, quienes habrían intentado encubrir la situación. También intervienen la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli y organismos judiciales para resguardar tanto al bebé como a la nena.
De acuerdo el parte policial, el médico de guardia en el Hospital Bicentenario atendió a la nena por un “sangrado ginecológico”. Bajo sedación anestésica constató desgarros genitales y restos ovulares compatibles con aborto incompleto y posible abuso sexual, y realizó suturas. Tras el allanamiento en la casa de la familia, se secuestraron sábanas, prendas y elementos con manchas de sangre para pericias.
La Fiscalía dispuso la detención de los padres de la chica por encubrimiento y ordenó medidas de protección: custodia policial para el bebé en Neonatología y para la chica en el área de Obstetricia.
Aplicaron medidas similares sobre dos productos médicos.
El epicentro se registró a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salta, cerca de Tolar Grande en la Puna, y a 210 kilómetros de profundidad.
La nueva política de provisión de pañales permitió concretar más de 50 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 540 mil envíos.
Las normas respondían al aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El aumento es de 6,5% segmentado en dos: 3,5% sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre
La Anses fijó también las jubilaciones mínima y máxima los topes de ingresos en el sistema de asignaciones familiares.
Los concejales le otorgaron esta declaración, en virtud de sus destacadas actuaciones deportivas a nivel nacional e internacional y de su permanente vínculo con la ciudad.
Fueron en total 199.763 los pasajeros que volaron al exterior desde el interior. Rosario creció 69 % y así la provincia se posiciona como eje de conectividad sin pasar por Buenos Aires. “Rosario no es escala: es puerta de entrada al mundo. Cada vuelo que parte desde Santa Fe representa oportunidades concretas para nuestras pymes, nuestros trabajadores y nuestras familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El Aeropuerto de Sauce Viejo también aumenta en vuelos de cabotaje, mejora en infraestructura y expansión de frecuencias.
La Provincia completó la renovación del sistema hidroneumático y la construcción de una cisterna que asegura mayor presión y mejor distribución de agua potable en esta localidad del Departamento 9 de Julio.
Diversos hechos delictivos ocurrieron durante las ultimas horas en la ciudad de Rafaela.