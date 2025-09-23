La Assal emitió un alerta alimentaria para una leche sin gluten de la marca Milano

El Ministerio de Salud, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio de la provincia la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del producto alimenticio leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten de la marca Milano, elaborada por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 04-005696, Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº: 04-082539, Razón social Grupo Boss SRL.

El motivo es debido a que los informes de laboratorio emitidos por esta Agencia determinaron que el valor de la materia grasa se encuentra por debajo del mínimo establecido por el Código Alimentario Argentino, por lo que el producto resulta adulterado.

Para alertar a la población con la información precisa, la Assal detalla los siguientes datos del producto para su correcta identificación:

Denominación de venta: Leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten.

Marca: Milano.

RNE Nº: 04-005696.

RNPA Nº: 04-082539.

Lote: 146.

Vencimiento: 06/2026.

Razón social: Grupo Boss SRL.

Domicilio: Buenos Aires 684, Villa Nueva, Córdoba.