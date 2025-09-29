Está abierta la inscripción para las reválidas para guardavidas de la provincia de Santa Fe

El Gobierno de la Provincia, a través de los Ministerios de Educación y Salud, abrió las inscripciones a las instancias prácticas obligatorias de las reválidas para guardavidas de Santa Fe para la temporada 2025-2026.

Las reválidas se realizarán en la ciudad de Rosario desde el sábado 4 de octubre, en el Polideportivo Municipal “9 de Julio”, (Dorrego 3339); y en Santa Fe, desde el viernes 17 de octubre, en la Esquina Encendida, (Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos). También se llevarán adelante en Reconquista, el lunes 27 de octubre, y en Venado Tuerto, el martes 18 de noviembre.

Para poder rendir, es necesario inscribirse completando el formulario correspondiente al que se accede ingresando a http://educacion.santafe.gob.ar. Para la evaluación, los interesados deberán presentar certificado médico “apto físico” (con estampilla en el caso de ser de entidad privada), libreta de guardavidas y DNI. Cabe aclarar que no se aceptarán tardanzas en la presentación de la documentación.

Programación

Las reválidas en Rosario se realizarán el 4 y el 11 de octubre y el 1 y el 15 de noviembre y en la ciudad de Santa Fe, el 17 y el 24 de octubre y el 7 y 28 de noviembre. Para estas dos localidades, las fechas de inscripción se habilitarán progresivamente, una vez que se completen los cupos de las primeras mesas.

Vale aclarar que el examen del 11 de octubre en Rosario, tendrá lugar en la pileta de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Rosario (Catamarca 1247).

Cabe recordar que todos los guardavidas con libreta emitida en la provincia de Santa Fe, podrán optar por cualquiera de las fechas, horarios y lugares anteriormente mencionados.

Para a ampliar esta información, ingresar a http://educacion.santafe.gob.ar o bien comunicarse al Ministerio de Educación llamando al (0342) 4506800 -interno 2531- o escribir un mail a [email protected]

Instancias virtuales de actualización teórica

Además, se desarrollarán instancias virtuales de actualización teórica no obligatorias, a cargo del Ministerio de Salud.

Los interesados, podrán elegir entre los días 7, 16 o 28 de octubre, o 27 de noviembre. En todos los casos se dictarán a las 20, tendrán una duración de dos horas y no se entregarán certificados de asistencia. Se solicita puntualidad y cabe destacar que, a los 10 minutos de haberse iniciado la jornada, no se aceptarán más participantes.

Cabe señalar que cada encuentro tiene un link de conexión al meet (habrá un cupo de 500 personas en cada capacitación).