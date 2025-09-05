Salta: sismo de 4,1 de magnitud

PAMI alcanza los 50 millones de pañales entregados en todo el pais
La nueva política de provisión de pañales permitió concretar más de 50 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 540 mil envíos.
El epicentro se registró a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salta, cerca de Tolar Grande en la Puna, y a 210 kilómetros de profundidad.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la mañana se produjo un movimiento sísmico en el oeste de la provincia de Salta. El evento ocurrió a las 10.22 con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 201 kilómetros.
El epicentro se localizó 193 kilómetros al oeste de la capital provincial, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región de la Puna.
Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.
En mayo de este año, un hecho similar ocurrió en La Rioja. Un sismo de 5,5 grados de magnitud en la escala de Richter afectó a la provincia y se sintió durante varios segundos en localidades cercanas de Córdoba y Tucumán.
La intendenta de Famatina, Adriana Oliva, contó en diálogo con TN: “Lo sentimos al último, los primeros eran leves, normales. El último fue terrible, el ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima”.
En redes sociales circularon videos del temblor en la zona de Campana, en el departamento de Famatina, donde se registraron derrumbes en los cerros que levantaron polvo visible desde varios metros de distancia. “Uno no sabía, cuando se paraba en el patio, si el movimiento era del mismo temblor o el ruido del derrumbe del cerro, del cordón montañoso. Se sintió más en la zona norte, más cerca de la montaña”, agregó Oliva.
Según detalló la jefa comunal, también hubo derrumbes en casas de adobe que no estaban habitadas y en iglesias antiguas con más de un siglo de historia, que sufrieron grietas.
Segun Minuto Uno. En aquella oportunidad el temblor ocurrió cerca del mediodía y fue el tercero registrado en la jornada: a las 11.47 hubo un movimiento de magnitud 2,7 y profundidad de 117 km; siete minutos más tarde se produjo otro de 2,8 a 129 km de profundidad. El más fuerte se registró a las 13.04, con una magnitud de 5,5 y una profundidad de 7 km, inicialmente informado como 5,9.
El INPRES indicó que el epicentro se ubicó a 108 km al noroeste de La Rioja, 167 km al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y 37 km al norte de Famatina.
Si bien no hubo heridos, algunos vecinos acudieron a hospitales por el susto. Oliva recordó que el último sismo de magnitud comparable en la memoria de la población había sido el terremoto de San Juan de 1976. En La Rioja, el antecedente más fuerte se remonta a abril de 2002, cuando un movimiento de magnitud 6,0 con epicentro en la Sierra de Mazán causó daños en viviendas de adobe.
Las normas respondían al aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El aumento es de 6,5% segmentado en dos: 3,5% sobre los mínimos de enero y tres pagos adicionales de 1% sobre los mínimos de julio, agosto y septiembre
En un contexto desafiante para la industria argentina, hay historias que inspiran. Como la de Iván Roinich, quien a los 25 años canjeó su camioneta Ford F100 modelo 1967 por una plegadora de chapas.
El club activó su protocolo institucional y apartó al técnico tras una denuncia por conducta indebida hacia un futbolista de las divisiones juveniles.
Ser monotributista no impide acceder a la jubilación, pero el monto que vas a cobrar depende de varios factores. Conoce cómo influye tu categoría y qué tenés que hacer para iniciar el trámite.
Lo dijo el ministro de Educación santafesino, José Goity, al participar en Rosario de un panel del Santa Fe Business Forum junto a referentes del ámbito académico. Allí destacó el papel de las universidades en la innovación, la inclusión digital y el desarrollo productivo de la provincia.
Tres empresas surgidas de la investigación académica expusieron desarrollos en diagnóstico médico y remarcaron el rol del Estado en calidad y regulación. Oncoliq presentó un test de detección precoz de cáncer; Limay Biosciences mostró avances en diagnóstico molecular accesible, y Detx Mol exhibió kits innovadores para enfermedades infecciosas y genéticas.
La PDI arrestó a un hombre de 28 años en una serie de allanamientos. Está acusado de participar en un asalto a una vivienda de Villa Rumipal, donde resultaron víctimas con lesiones. Ya había sido detenido otro integrante de la misma banda.
El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses completamente equipados con tecnología para la realización de tareas específicas de la Policía de Investigaciones. “Se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes”, aseguró el director de Criminalística, Luis Hernández.
En el encuentro con los concejales, reflexionó sobre las vivencias que atravesó en el suceso que le cambió su vida por completo. Asimismo, brindó mensajes motivacionales relacionados a la unión y el trabajo en equipo.