Rafaela insegura: dos hechos delictivos en la ciudad

Rafaela insegura: ingreso a una vivienda y fue detenido tras increpar al personal policial
Relacionado a la sustracción de una bicicleta desde un comercio, personal policial de Comando labro informe en razón de haber identificado y aprehendido en averiguación del hecho a un menor de edad.
Posteriormente y tras realizar tareas investigativas establecieron la identidad de la persona que había concretado el ilícito, apoderándose del birrodado.
Se constituyeron a calle Mainardi desde donde precedieron al secuestro de la bicicleta, logrando la aprehensión de una persona de 19 años.
Siendo todo trasladado a sede de la Comisaria Nº 2 por razones de jurisdicción.
La Fiscalía de Menores dio directivas y su posterior restitución a su progenitora.
Por su parte, la fiscal de turno ordenó que el autor del hecho quedara detenido.
En el segundo hecho policial ocurrido en la madrugada de hoy, personal de la Comisaría Nº 2 fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un sujeto que cargaba combustible en una estación de servicio ubicada en Bv. Santa Fe y Paraguay, a bordo de una motocicleta con características similares a la sustraída en la víspera.
En ese momento, el personal del GUR informó que el sujeto habría ingresado a un complejo en calle Mitre. Al llegar al lugar, personal actuante encontró la motocicleta abandonada y sin conductor.
Se procedió al secuestro de la moto marca 110 cc, confirmándose que se trataba de la sustraída.
Un joven rafaelino fue detenido en las ultimas horas.
“La política que venimos impulsando en el Gobierno de la Provincia de Santa Fe es seguir debilitando a las organizaciones criminales en su poder económico”, destacó el secretario provincial de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza. La subasta que se realizará el jueves 18 en la Estación Belgrano tiene más de 3.900 inscriptos de todo el país.
La EPE Rafaela informa que, realizará cambio de aisladores, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día miércoles 17 de septiembre
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, supervisaron las obras que fortalecen el sistema energético de Rosario, en el marco del plan provincial de modernización.
El remate tendrá lugar desde las 16. Será la subasta más grande de la Aprad, con 159 lotes. Se inscribieron 3.910 personas de todo el país. “Santa Fe es la única provincia en hacer un aprovechamiento inteligente de estos bienes incautados a los delincuentes”, resaltaron autoridades.