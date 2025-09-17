Rafaela insegura: dos hechos delictivos en la ciudad

Relacionado a la sustracción de una bicicleta desde un comercio, personal policial de Comando labro informe en razón de haber identificado y aprehendido en averiguación del hecho a un menor de edad.



Posteriormente y tras realizar tareas investigativas establecieron la identidad de la persona que había concretado el ilícito, apoderándose del birrodado.



Se constituyeron a calle Mainardi desde donde precedieron al secuestro de la bicicleta, logrando la aprehensión de una persona de 19 años.



Siendo todo trasladado a sede de la Comisaria Nº 2 por razones de jurisdicción.



La Fiscalía de Menores dio directivas y su posterior restitución a su progenitora.



Por su parte, la fiscal de turno ordenó que el autor del hecho quedara detenido.

En el segundo hecho policial ocurrido en la madrugada de hoy, personal de la Comisaría Nº 2 fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un sujeto que cargaba combustible en una estación de servicio ubicada en Bv. Santa Fe y Paraguay, a bordo de una motocicleta con características similares a la sustraída en la víspera.



En ese momento, el personal del GUR informó que el sujeto habría ingresado a un complejo en calle Mitre. Al llegar al lugar, personal actuante encontró la motocicleta abandonada y sin conductor.



Se procedió al secuestro de la moto marca 110 cc, confirmándose que se trataba de la sustraída.