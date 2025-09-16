Se interrumpirá el servicio eléctrico en Bella Italia

La EPE Rafaela informa que, realizará cambio de aisladores, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día miércoles 17 de septiembre

EPE-trabajos
EPE-trabajos

Horario: 8 a 10 hs

Sector:

Norte: Belgrano
Sur: Av. Los Inmigrantes 
Este: Santiago del Estero 
Oeste: Sarmiento 

Sector:

Norte: 20 de Junio
Sur: Av. Camilo Aldao
Este: Jujuy
Oeste: Normando Corti

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa www.epe.santafe.gov.ar/cortesprogramados o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante:

* La Empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes del horario indicado
* Los trabajos se suspenderán en caso de mal tiempo

