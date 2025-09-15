Rafaelino detenido, portaba una mochila con varios elementos

Personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado por el 911 por un individuo ingresando a una morada en calle S. del Estero.

Arribados al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó que un hombre (describiendo su vestimenta) ingreso a su vivienda.

Ante lo anoticiado, personal actuante realizó saturación por los alrededores, logrando dar con un joven de similares características en calle P. Brusco, quien comenzó a insultar a los uniformados, procediendo a su aprehensión y traslado a sede de Subcomisaría 1º.

Se dio conocimiento al fiscal en turno quien dispuso la detención del sujeto de 28 años.