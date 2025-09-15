Rafaelino detenido, portaba una mochila con varios elementos

Un joven rafaelino fue detenido en las ultimas horas.

Policiales15 de septiembre de 2025
Personal de Cuerpo Guardia Infantería fue comisionado por el 911 por un individuo ingresando a una morada en calle S. del Estero.

Arribados al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó que un hombre (describiendo su vestimenta) ingreso a su vivienda.

Ante lo anoticiado, personal actuante realizó saturación por los alrededores, logrando dar con un joven de similares características en calle P. Brusco, quien comenzó a insultar a los uniformados, procediendo a su aprehensión y traslado a sede de Subcomisaría 1º.

Se dio conocimiento al fiscal en turno quien dispuso la detención del sujeto de 28 años.

