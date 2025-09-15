Rafaela insegura: ingreso a una vivienda y fue detenido tras increpar al personal policial

Lo más visto

“Yo vi tu Corazón” comienza su nueva gira provincial en el Alero Coronel Dorrego de Santa Fe Diario Primicia Provinciales 15 de septiembre de 2025 La propuesta del Gobierno de la Provincia retomará su recorrido por diversas localidades santafesinas con juegos, teatro de kermés y una activa participación ciudadana. El domingo 14, a las 16, tendrá una gran celebración en el espacio de Avenida French y Sarmiento, en la capital.

El nuevo Microestadio de Rafaela comienza a mostrar sus primeras columnas y tribunas Diario Primicia Provinciales 15 de septiembre de 2025 El Microestadio Distrito Joven se levanta en un predio de dos hectáreas, donde también se construirá la futura Villa Suramericana, delimitada por las calles Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad. “Como dice el gobernador Pullaro, Santa Fe es una provincia pujante y lo demuestra con estas obras de infraestructura deportiva en las que trabajamos a contrarreloj para recibir a los Juegos Suramericanos en un año”, valoró el ministro Enrico.

EPE reduce burocracia, agiliza plazos y avanza en la digitalización para trámites de factibilidad Diario Primicia Provinciales 15 de septiembre de 2025 Así lo confirmó la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez. Se trata de una medida que simplificará la tramitación de las Factibilidades de Suministros Eléctricos para diferentes desarrollos y emprendimientos. Adelantó que los plazos podrían reducirse de manera drástica, pasando de 9 meses a 15 días.