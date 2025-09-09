Un motociclista se incrustó en una casa, una pared se derrumbó y aplastó a una nena de 3 años

El conductor de una moto se estrelló contra el frente de una casa y todo terminó en tragedia: una pared cayó y aplastó a una nena de 3 años que murió luego de llegar al hospital.

El dramático episodio ocurrió este lunes por la tarde en el asentamiento Lihue, ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el conductor de una moto Guerrera 100 cc circulaba por las calles Virgen de Las Nieves y Colón cuando, según su testimonio, fue embestido por un auto.

Esta situación provocó que perdiera el control de la moto y terminara impactando contra el muro de la casa, que se derrumbó y cayó sobre la menor.

Testigos le dijeron a la Policía que la madre y una tía de la pequeña escucharon un ruido fuerte desde adentro de la casa y al salir la encontraron bajo los escombros de la pared.

La nena fue asistida por sus familiares y vecinos, quienes posteriormente la trasladaron de urgencia en un auto al Hospital Notti. Sin embargo, allí los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Luego de que se conociera la noticia, familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 25° en calidad de aprehendido.

En el caso intervino la Oficina Fiscal correspondiente y personal de Policía Científica que realizó las pericias en el lugar por orden del ayudante Fiscal de turno.

Además, se solicitó colaboración del Cuerpo de Infantería para custodiar la escena y para controlar la situación ante los vecinos.