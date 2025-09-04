Cayó en Villa Gobernador Gálvez el segundo integrante de una banda acusada de robo en Córdoba

Diario PrimiciaPoliciales03 de septiembre de 2025
La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que culminó ayer en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella. El hecho ilícito fue cometido en noviembre de 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.
La segunda categoría del básquet nacional anunció a sus protagonistas para la nueva temporada y habrá dos más con respecto al último certamen. Seis instituciones son nuevas en la competencia y se vuelve al formato de torneo único.
Rafaela se convertirá en el punto de encuentro de un gran evento para toda la familia los días 3 y 4 de octubre en la plaza 25 de Mayo.
Lo dijo el ministro de Educación santafesino, José Goity, al participar en Rosario de un panel del Santa Fe Business Forum junto a referentes del ámbito académico. Allí destacó el papel de las universidades en la innovación, la inclusión digital y el desarrollo productivo de la provincia.
Se presentó este miércoles la evaluación M3, que monitorea los resultados de los operativos policiales. El subsecretario de Análisis Criminal del Gobierno Provincial, Sebastián Montenotte, destacó la baja, aunque reconoció que hay mucho trabajo por delante: “Disminuir la violencia y los delitos predatorios es la principal preocupación del Gobierno”, dijo.