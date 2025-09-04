Cayó en Villa Gobernador Gálvez el segundo integrante de una banda acusada de robo en Córdoba

La Policía de Investigaciones (PDI), junto con grupos de irrupción dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo este jueves a un hombre durante una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez. Se trata de Emanuel D.S., de 28 años, señalado como integrante de una banda investigada por robo calificado y lesiones ocurridos en la localidad cordobesa de Villa Rumipal.

El procedimiento se enmarca en una causa que instruye la Fiscalía de Río Tercero. La investigación ya había derivado en la captura, hace un mes, de otro presunto miembro del mismo grupo, identificado como Raúl Jonathan N.

La pesquisa comenzó a partir de un oficio de colaboración solicitado por la Policía de Córdoba, vinculado a una serie de robos calificados en esa provincia. Con las órdenes emitidas por la Justicia, se realizaron múltiples allanamientos en diferentes barrios de Villa Gobernador Gálvez. En uno de ellos se concretó la detención de Emanuel D. S., sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Durante los procedimientos también se secuestraron dinero en efectivo, varios teléfonos móviles y vehículos, que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. La fiscal Paula del Luján Bruera dispuso la detención del sospechoso y la incorporación de los elementos incautados a la causa.

El hecho

De acuerdo con la investigación, cinco personas oriundas de Villa Gobernador Gálvez, que se movilizaban en un Volkswagen Vento azul, habrían participado el pasado 6 de agosto en el asalto a una vivienda situada en el barrio El Corcovado, en Villa Rumipal. En ese ataque, además del robo, se produjeron lesiones a los ocupantes de la casa.