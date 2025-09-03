Humberto primo: condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad

Rafaela insegura: una mujer y un hombre detenidos en diferentes hechos delictivos
Diferentes hechos delictivos ocurrieron en las ultimas horas en la ciudad.
La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral que culminó ayer en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella. El hecho ilícito fue cometido en noviembre de 2022. No se informa la identidad del condenado, para evitar la revictimización de su hija, ya que tienen el mismo apellido.Policiales03 de septiembre de 2025Diario Primicia
Un hombre de 28 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Humberto 1º (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Rafaela y cuya sentencia se dio a conocer por zoom.
La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria expresó que “si bien aguardaremos los fundamentos de la sentencia, la Fiscalía valora que se haya dictado sentencia condenatoria contra el imputado, tal como lo solicitamos en la acusación".
El hecho
Burella recordó que “el ilícito por el cual se dictó la condena fue cometido el 22 de noviembre de 2022, entre las 19 y las 22, en la casa en la que vivía el imputado en Humberto 1º”.
La fiscal manifestó que “el condenado actuó con conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a la niña en el marco de una relación paterno filial, aprovechando que ella estaba a su cuidado en la visita semanal acordada mediante una mediación con la madre”.
Delitos
El hombre de 28 años fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual a persona menor de 13 años con con acceso carnal agravado (por el vínculo y por la convivencia).
Diferentes hechos delictivos ocurrieron en las ultimas horas en la ciudad.
Las víctimas fatales tienen 8 y 10 años. De los lesionados, 14 son menores de edad y dos están en “estado crítico”, según manifestaron las autoridades. El tirador murió y creen que se suicidó
Cometió los ilícitos en perjuicio de una mujer que fue su pareja y de la hija de ella, así como de dos hijas de otra de sus parejas y de su propia hija. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella.
Se trata de Pedro Ortiz y Hontoria, de 66 años. La pena se le impuso por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. Además, se le impuso prisión preventiva. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra.
Dos embarcaciones impactaron entre si, en una de las bahías de Miami dejó el trágico saldo de dos niñas menores de edad fallecidas.
Un grave accidente vial ocurrió en las últimas horas entre un colectivo y un camión. El colectivo volvía de un tour de compras desde Buenos Aires.
La gran cantidad de agua caída y los fuertes vientos afectaron el servicio eléctrico en más de 15 localidades, pero pudo reponerse rápidamente gracias al accionar de la empresa.
La obra quedó en manos de la constructora Obring, que tendrá un plazo de 90 días para ejecutar la remodelación. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vice Gisela Scaglia y el ministro Gustavo Puccini encabezaron la firma del convenio para el inicio de los trabajos.
Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.
Tres de ellos prestarán funciones en el ámbito de la Fiscalía Regional 1; cuatro lo harán en la Fiscalía Regional 4 y los otros cuatro en la Fiscalía Regional 5. Juraron en un acto realizado este mediodía en la ciudad de Santa Fe. “Hoy es un día institucional de celebración”, remarcó la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.
Los ingresantes a residencias representan casi el 75 % de los cargos que dispone la Provincia de Santa Fe para la formación en especialidades básicas y posbásicas, con la guía de jefes e instructores. El cronograma de readjudicaciones continúa entre septiembre y octubre para completar cargos disponibles en 17 sedes.