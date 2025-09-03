Humberto primo: condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hija menor de edad

Un hombre de 28 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad en Humberto 1º (departamento Castellanos). Así lo ordenó el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de Rafaela y cuya sentencia se dio a conocer por zoom.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria expresó que “si bien aguardaremos los fundamentos de la sentencia, la Fiscalía valora que se haya dictado sentencia condenatoria contra el imputado, tal como lo solicitamos en la acusación".

El hecho

Burella recordó que “el ilícito por el cual se dictó la condena fue cometido el 22 de noviembre de 2022, entre las 19 y las 22, en la casa en la que vivía el imputado en Humberto 1º”.

La fiscal manifestó que “el condenado actuó con conocimiento y voluntad de agredir sexualmente a la niña en el marco de una relación paterno filial, aprovechando que ella estaba a su cuidado en la visita semanal acordada mediante una mediación con la madre”.

Delitos

El hombre de 28 años fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual a persona menor de 13 años con con acceso carnal agravado (por el vínculo y por la convivencia).