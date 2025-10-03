Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama

Durante todo el mes de octubre, Iapos promueve la realización de una mamografía sin coseguros, es decir, no se deberá entregar bonos asistenciales, para las beneficiarias entre 40 y 70 años que no se hayan realizado el estudio durante los dos años previos.

El Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (IAPOS), lleva adelante la campaña “Octubre Rosa”, mediante la cual las afiliadas que deban o quieran realizarse la mamografía de control no deberán abonar bonos asistenciales.

Esta medida se extenderá hasta el 31 de octubre y las afiliadas pueden solicitar turno para el centro prestacional que IAPOS tiene en calle San Martín 3145 de la ciudad de Santa Fe. Para acceder a los mismos se pueden solicitar  ingresando aquí (https://turnera-iapos-web.onrender.com/) o enviando mensaje por whatsapp al 342 4071702.

Además, quienes deban realizarse las mamografías de control por prescripción médica y concurran a cualquier centro de imágenes privado prestador de IAPOS, tampoco deberán pagar los bonos que requiere el estudio, siempre y cuando no se hayan realizado una mamografía en los últimos dos años.

Para acceder a esta cobertura las afiliadas deberán presentar, en el centro prestador de imágenes elegido, sólo la prescripción de la práctica realizada por un especialista en ginecología; clínica médica o medicina general.

Fecha de concientización

El 19 de Octubre, fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer; el más común entre la población femenina.

De acuerdo a lo expresado por el Instituto Nacional del Cáncer, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años, siendo la mamografía el único método reconocido para la detección precoz, en su fase asintomática, cuando todavía la lesión no es palpable. 

Se recomienda, según el Instituto Nacional del Cáncer, la realización de la mamografía como método de tamizaje poblacional a mujeres asintomáticas entre 50 y 70 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, con una periodicidad de 1 a 2 años.

Actividades alusivas

El lunes 20 de octubre se colocará un stand en el ingreso a la sede de IAPOS, sito en Rioja 2051 de la Ciudad de Rosario, con el fin de brindar información sobre la importancia de los exámenes de control, factores de riesgo, entre otros puntos.

