Octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama

Octubre ¿de cuanto es el bono para los jubilados?
El gobierno mantiene congelado desde hace 19 meses el bono de modo de que sea la inflación la que, mes a mes, profundice el ajuste sobre los jubilados.
Durante todo el mes de octubre, Iapos promueve la realización de una mamografía sin coseguros, es decir, no se deberá entregar bonos asistenciales, para las beneficiarias entre 40 y 70 años que no se hayan realizado el estudio durante los dos años previos.Nacionales03 de octubre de 2025Diario Primicia
El Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (IAPOS), lleva adelante la campaña “Octubre Rosa”, mediante la cual las afiliadas que deban o quieran realizarse la mamografía de control no deberán abonar bonos asistenciales.
Esta medida se extenderá hasta el 31 de octubre y las afiliadas pueden solicitar turno para el centro prestacional que IAPOS tiene en calle San Martín 3145 de la ciudad de Santa Fe. Para acceder a los mismos se pueden solicitar ingresando aquí (https://turnera-iapos-web.onrender.com/) o enviando mensaje por whatsapp al 342 4071702.
Además, quienes deban realizarse las mamografías de control por prescripción médica y concurran a cualquier centro de imágenes privado prestador de IAPOS, tampoco deberán pagar los bonos que requiere el estudio, siempre y cuando no se hayan realizado una mamografía en los últimos dos años.
Para acceder a esta cobertura las afiliadas deberán presentar, en el centro prestador de imágenes elegido, sólo la prescripción de la práctica realizada por un especialista en ginecología; clínica médica o medicina general.
Fecha de concientización
El 19 de Octubre, fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer; el más común entre la población femenina.
De acuerdo a lo expresado por el Instituto Nacional del Cáncer, esta enfermedad afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años, siendo la mamografía el único método reconocido para la detección precoz, en su fase asintomática, cuando todavía la lesión no es palpable.
Se recomienda, según el Instituto Nacional del Cáncer, la realización de la mamografía como método de tamizaje poblacional a mujeres asintomáticas entre 50 y 70 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, con una periodicidad de 1 a 2 años.
Actividades alusivas
El lunes 20 de octubre se colocará un stand en el ingreso a la sede de IAPOS, sito en Rioja 2051 de la Ciudad de Rosario, con el fin de brindar información sobre la importancia de los exámenes de control, factores de riesgo, entre otros puntos.
El gobierno mantiene congelado desde hace 19 meses el bono de modo de que sea la inflación la que, mes a mes, profundice el ajuste sobre los jubilados.
El recién nacido fue encontrado con riesgo de vida tras más de 20 horas de búsqueda. Permanece internado en terapia intensiva y hay personas detenidas, entre ellas los padres de la chica.
Se trata de la leche en polvo instantánea entera fortificada con vitaminas A, D y Calcio Libre de Gluten.
Aplicaron medidas similares sobre dos productos médicos.
El epicentro se registró a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salta, cerca de Tolar Grande en la Puna, y a 210 kilómetros de profundidad.
La nueva política de provisión de pañales permitió concretar más de 50 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 540 mil envíos.
Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Rafaela que como parte de los trabajos de aseguramiento de la calidad del servicio limpiará la cisterna de alimentación a la red de distribución desde la planta potabilizadora de la ciudad.
Durante las ultimas horas varios hechos policiales ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
En el marco del convenio de trabajo articulado, Ferro y UNRaf culminaron con éxito la formación académica deportiva para entrenadores de fútbol, de la que participaron 22 profesores de infantiles, inferiores y primera división. Fortaleciendo las capacidades del cuerpo técnico y el compromiso del club con sus deportistas.
Desde este jueves el Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con una delegación en la ciudad de Rafaela, donde funcionarán oficinas del Centro de Denuncias, la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM) y un Centro de Asistencia Judicial; y una oficina de Seguridad Pública.
En ese marco se presentó el protocolo de alojamiento y abordaje integral para personas en situaciones de violencia de género. “Es muy importante esta solidaridad entre provincias, en momentos en que en el país crecen la crueldad y la deshumanización”, afirmó la secretaria de Género de Santa Fe, Alicia Tate.