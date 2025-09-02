Incumplimiento de las normativas de compras públicas

Rafaela insegura: nuevamente hechos delictivos en la ciudad
En uno de los hechos se detuvo a una mujer con pedido de captura.
Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.Locales02 de septiembre de 2025Diario Primicia
Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam plantearon varias consultas con el fin de evaluar el proyecto de movimiento de partidas. Principalmente se refirieron a los procesos de contrataciones que se llevaron adelante en los últimos meses en los cuales detectaron ciertas irregularidades que fueron confirmadas por los propios funcionarios, quienes admitieron omitir procesos legales para asegurar la compra de alimentos y la seguridad del Parque Tecnológico de Reciclado.
La reunión dejó más dudas en aliados que en opositores, quienes ya tenían clara su postura previa a la reunión. La contratación de servicios de seguridad privada por más de 25 millones de pesos sin llevar a cabo la correspondiente licitación se vio justificada por la urgencia de la llegada de nuevas empresas. La misma irregularidad se identificó en la compra directa de alimentos, donde se incumplió con los montos que establecía la norma.
“Es importante que se cumplan los procesos administrativos, para algo están las normas, de lo contrario no se está cumpliendo con los deberes de funcionarios públicos”, expresó Racca. También hizo hincapié en que, la falta de labor adecuada por parte de los funcionarios ha traído problemas importantes a la ciudadanía. “Ni saltándose los procesos de compra pudieron garantizar que lleguen los alimentos en tiempo y forma”, disparó.
Juan Senn apuntó directamente al nudo político, al consultar si el Intendente Viotti estaba al tanto de la situación y avalaba estos procesos. La respuesta de Bravino fue categórica: “Sí, lo discutimos en una reunión de gabinete”. Senn no pudo disimular su asombro al escuchar estas palabras y agregó: “O sea que no fue un error o una omisión, estuvo planificado hacerlo de esta forma”.
Por otro lado, tomó la palabra María Paz Caruso: “es preocupante que en lugar de tratar de resolver las cuestiones busquen excusas para justificar haber hecho mal las cosas. Siempre van a aparecer urgencias en la gestión pública, no por eso se va a salir a comprar por cientos de millones sin control, esto es parte de no tener un plan y una estrategia para gobernar la ciudad”.
En uno de los hechos se detuvo a una mujer con pedido de captura.
Dos hechos policiales transcurrieron en diferentes sectores de la ciudad.
Dialogaron sobre los objetivos de la institución, las acciones que llevan adelante y el propósito principal que es el de reducir el hambre en la ciudad.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
Será del 4 al 8 de agosto. Los turnos son por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos.
El Concejo Municipal de Rafaela, por iniciativa del Dr. Martín Racca, aprobó por unanimidad un proyecto de declaración en la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la promulgación completa y sin vetos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente sancionada.
El trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad permitió el normal desarrollo del partido entre Rosario Central y Newell's. No se registraron incidentes en las tribunas durante el partido ni tampoco en la desconcentración. Solo hubo cinco detenidos por disturbios en los ingresos.
Matías Sebastián Merlo jurará hoy como Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción Judicial. Será en un acto a realizarse a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en la ciudad de Rosario.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
En uno de los hechos se detuvo a una mujer con pedido de captura.
Los Concejales recibieron a integrantes del gabinete para salvar dudas sobre el proyecto de movimiento de partidas presupuestarias que no se votó en la última sesión. Luego de intercambiar información, los funcionarios debieron admitir lo que Concejales no oficialistas vienen planteando: no se están respetando los mecanismos legales para llevar adelante las compras en la Municipalidad.