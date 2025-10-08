Rafaela: la Fiscal General inauguró la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente

Se interrumpirá el servicio eléctrico en Barrio Jardín
La sucursal Rafaela de la EPE informa que, realizará mantenimiento correctivo de emergencia, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica hoy martes 7 de octubre
María Cecilia Vranicich encabezó la ceremonia junto con el Fiscal Regional, Carlos Vottero, y el Secretario General del MPA, Leandro Maiarota. Valoró que a partir de que se asumió esta nueva incumbencia por parte del MPA se saldó una deuda institucional, adecuando el proceso penal de adolescentes. También recordó que “nuestro trabajo debe orientarse hacia las víctimas”, y remarcó que “para poder darle respuestas a la ciudadanía tenemos que trabajar colaborativa y coordinadamente con todos los estamentos del Estado”. Estuvieron presentes intendentes y presidentes comunales de la región.Locales08 de octubre de 2025Diario Primicia
La Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, inauguró esta mañana la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de Rafaela. Fue en el marco de un acto que encabezó la funcionaria en la ciudad cabecera del departamento Castellanos junto con el Fiscal Regional, Carlos Vottero, y con el Secretario General del MPA, Leandro Maiarota.
Luego de agradecer el trabajo y el compromiso al Fiscal Regional, la titular del MPA reiteró que “a partir de la nueva Constitución Provincial, estamos viviendo momentos históricos para nuestra institución”. En tal sentido agregó que “además de haber asumido la incumbencia sobre microtráfico a partir del 29 de diciembre de 2023, también la legislatura provincial ha decidido que desde el 21 de junio del corriente año el MPA sea quien investigue y acuse a jóvenes que hayan cometido delitos”.
Vranicich también sostuvo que “en el MPA estamos trabajando a partir de un Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados” y puntualizó que “un nuevo Código Procesal Penal Juvenil y la implementación del juicio por jurados eran las dos materias pendientes que había en la provincia dentro del sistema acusatorio”. Remarcó que “para los mayores de edad, tenemos desde hace 11 años un sistema que es transparente, en el que todo se debate en audiencia y los jueces resuelven en audiencia. Por eso, desde el 21 de junio pasado, se adecuó a la Constitución el sistema procesal para los jóvenes menores de 18 años”.
Por las víctimas
“Tenemos que tener muy en claro que en el MPA somos los encargados de llevar adelante la pretensión punitiva del Estado. Es decir, tenemos que investigar delitos. Y más allá de que somos objetivos, no somos imparciales”, sostuvo la Fiscal General. “Nuestro mayor desafío es que somos fiscales y nuestro trabajo tiene que estar orientado a las víctimas”, afirmó.
Vranicich también enfatizó que “para poder cumplir con nuestro trabajo y darle respuestas a la ciudadanía tenemos que trabajar colaborativa y coordinadamente con todos los estamentos del Estado: municipios, comunas, la Provincia y la Nación”.
Ubicación
La sede de la UFERPA Rafaela funciona en calle Ituzaingó 56. En el inmueble desarrollan su tarea las dos fiscales adjuntas especializadas en la materia asignadas a la Fiscalía Regional 5, Carina Andrea Gerbaldo y María Cecilia Doro.
Las funcionarias del MPA tienen un equipo de trabajo conformado por los empleados del antiguo Juzgado de Menores de Rafaela, quienes fueron traspasados al MPA desde que asumió la incumbencia en la temática el pasado 21 de junio.
Autoridades
En el acto estuvieron presentes el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el de Sunchales, Pablo Pinotti; el de San Vicente, Gonzalo Aira, y el de Frontera, Oscar Martínez, así como la presidenta comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi.
Por el Poder Legislativo, participó el diputado provincial Pablo Farías y, en representación del senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, asistió la integrante de su equipo de trabajo Bárbara Chivalero.
Por parte del Ministerio Público de la Defensa, estuvo presente el Defensor Regional 5, Carlos María Flores.
En tanto, participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad y referentes de la Policía de Investigaciones (PDI).
En cuanto al MPA, en el acto también estuvieron presentes el Administrador General, Guillermo Rabazzi, funcionarios y fiscales de la Fiscalía Regional 5.
La sucursal Rafaela de la EPE informa que, realizará mantenimiento correctivo de emergencia, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica hoy martes 7 de octubre
La sucursal de la EPE Rafaela informa que, solicitado por tercero, debe interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 5 de octubre.
Desde este jueves el Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con una delegación en la ciudad de Rafaela, donde funcionarán oficinas del Centro de Denuncias, la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM) y un Centro de Asistencia Judicial; y una oficina de Seguridad Pública.
En el marco del convenio de trabajo articulado, Ferro y UNRaf culminaron con éxito la formación académica deportiva para entrenadores de fútbol, de la que participaron 22 profesores de infantiles, inferiores y primera división. Fortaleciendo las capacidades del cuerpo técnico y el compromiso del club con sus deportistas.
Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Rafaela que como parte de los trabajos de aseguramiento de la calidad del servicio limpiará la cisterna de alimentación a la red de distribución desde la planta potabilizadora de la ciudad.
El Presidente del Concejo Municipal Lisandro Mársico ingresó un proyecto de modificación al Código de Faltas Municipal, a los fines de elevar el importe de las multas a quienes disputen, organicen o participen de carreras de velocidad y/o regularidad y/o efectúen picadas, no autorizadas en la vía pública, y/o circulen de manera temeraria, cualquiera sea el tipo de vehículo empleado.
Desde este jueves el Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con una delegación en la ciudad de Rafaela, donde funcionarán oficinas del Centro de Denuncias, la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM) y un Centro de Asistencia Judicial; y una oficina de Seguridad Pública.
El joven habría impactado en la parte trasera de un camión.
Tiene 65 años y atentó dos veces contra la integridad sexual de la niña. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos. La fiscal Analía Abreu representó al MPA en el debate.
Cabe mencionar por el momento el único sospechoso es un vecino de 55 años.
“Rosario está refloreciendo, volvió a ser la ciudad que era y eso es hermoso”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Pablo Javkin, sobre el masivo espectáculo por los 300 años de la ciudad.