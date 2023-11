El Papa Francisco se comunicó con Javier Milei para felicitarlo por la victoria electoral

Javier Milei, presidente electo de la Nación, recibió el llamado telefónico del Papa Francisco, quien lo felicitó por su victoria en el balotaje. La conversación duró unos cinco minutos y el economista lo invitó a visitar la Argentina.

La llamada de felicitación a un nuevo mandatario es una costumbre del Santo Padre y se dio mientras Milei era entrevistado por periodistas.

Fuentes de La Libertad Avanza indicaron que se trató de una comunicación "buena" en la que el Papa saludó a Milei por el contundente triunfo en el balotaje del domingo pasado sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El diálogo se dio de forma protocolar en términos de un presidente electo y el "líder de la Iglesia católica", luego de que Milei cuestionara duramente el Sumo Pontífice en varios momentos de la campaña.

Pese a esas críticas, allegados al diputado nacional que será presidente el 10 de diciembre ratificó la invitación a Francisco para que visite la Argentina el año próximo por primera vez desde que fue elegido como cabeza de la Iglesia.

Durante toda la conversación, que se extendió por unos cinco minutos, Milei se refirió al Papa como “su Santidad”.

En declaraciones a la prensa, el líder de LLA había dicho que el Papa era "comunista" y tenía relación con "dictaduras sangrientas", además de considerarlo el "representante del maligno en la tierra", lo que le valió una misa de desagravio por parte de la Iglesia local. Sobre el tema le preguntó Massa en el debate presidencial y Milei respondió que ya se había disculpado: "Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica”, afirmó en esa oportunidad.