La respuesta de Marina Calabró ante la convocatoria de Milei para ser vocera presidencial

La periodista Marina Calabró rechazó la propuesta de Javier Milei para ser su vocera presidencial. La oferta fue realizada por la hermana del economista, Karina Milei.

Según trascendió, Calabró recibió la propuesta el domingo por la noche y la pensó durante todo el lunes. Finalmente, el martes decidió rechazarla.

No se conocen los motivos de la decisión de Calabró. Sin embargo, Eduardo Feinmann contó que Calabró se tomó un tiempo para pensarlo, pidiendo consejo a sus allegados: “Ella dijo: 'Dejame pensarlo'. Estaría pensándolo. Es más, habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle: ‘¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?”, explicó el conductor.

Sin embargo, fue Ángel de Brito quien anunció que Marina habría decidido rechazar la propuesta: “Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta”, contó el conductor de LAM en sus redes sociales.

La noticia de la oferta a Calabró generó sorpresa en el mundo político y mediático. La periodista es una figura muy conocida y respetada y, cabe recordar, fue quien reveló la relación de Javier Milei y Fátima Flórez.