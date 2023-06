Egresados del Centro Municipal de Oficios se incorporan a empresas

El intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, se reunieron en el Salón Verde de la Municipalidad, con representantes de empresas y jóvenes egresados del Centro Municipal de Capacitación en Oficios que funciona en el ITEC.



Desde el municipio, a través del programa “Trayectorias”, se vinculó, en un primer momento, a jóvenes y adultos que lavaban autos en la vía pública, con empresas de la ciudad. Actualmente, el alcance de Trayectorias se encuentra en expansión.



Al respecto, Diego Peiretti explicó: “Vimos que el Programa podía adaptarse muy bien con los jóvenes egresados del Centro de Oficios”.



De esa forma, desde el municipio se decidió hacer una primera prueba con jóvenes que habían finalizado dicho proceso formativo, e intentar, a través del programa Trayectorias, incorporarlos a diferentes empresas, a fin de generar una oportunidad de inserción laboral y que puedan tener una práctica formativa dentro de las propias empresas.



“La verdad es que encontramos una respuesta muy rápida y positiva en las empresas, como siempre ocurre. Hay un grupo de empresas interesadas en generar oportunidades de empleo para los jóvenes, y empezamos a firmar algunos convenios. La verdad que superó las expectativas porque rápidamente podemos tener esta primera camada de 12 egresados del Centro de Oficios ya haciendo prácticas dentro de las empresas”, detalló el secretario de Producción, Empleo e Innovación.



Por su parte, el intendente Luis Castellano celebró la noticia de la inclusión de nuevos jóvenes a empresas locales: “Esto es una buenísima noticia. Nosotros siempre decimos que en Rafaela no hay planes. Nosotros, lo que en otros lugares del país aparecen como planes, los transformamos en programas de empleo. ¿Qué son los programas de empleo? Programas de capacitación, de formación en oficios y de una salida laboral vinculanda a las empresas que necesitan jóvenes capacitados en determinados rubros; jóvenes que si no tienen esa capacitación en un oficio, no pueden ingresar a trabajar”.



“Vincular la demanda de las empresas con la capacitación de los jóvenes en oficios”

“Primero, en el Centro de Oficios, ahora en el Programa Trayectorias, vamos poniéndole aceite a ese motor de la ciudad que tiene claramente un ADN productivo. Entonces, el rol de los Gobiernos locales, en este caso el rol del municipio, tiene que ser ese: vincular la demanda de las empresas con la capacitación de los jóvenes en oficios, y ahí ingresar. Y ya vemos cómo hay una cantidad muy importante de chicos que empiezan a entender esto, y hay muchas empresas también que empiezan a demandar jóvenes con capacitación".



"Este es el camino. Esta es la forma en la cual ha crecido y se ha desarrollado la ciudad. Este es el camino hacia el futuro”, completó Luis Castellano.



Un programa puramente rafaelino

La intensión de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, es contar con un programa puramente rafaelino, que les permita a aquellos que ingresan al Centro de Oficio, insertarse en las empresas. En este caso por tres meses, con un incentivo económico que ofrece la Municipalidad, más la parte que le corresponde a las empresas. Es decir, abrir sus puertas y permitirles esta formación laboral.



De esta forma, los jóvenes podrán quedar incorporados en las empresas a través de los programas de empleo vigentes que lleva adelante el municipio, tales como “Entrenamiento para el trabajo”, del Ministerio de Trabajo de la Nación, o “Práctica laboral”, pertenecinte al Gobierno provincial. Luego, pasar ya a la inserción concreta a través del “Programa de Inserción Laboral”, o “Primer Empleo”, también programas nacionales y provinciales impulsados desde el Gobierno local.



Georgina, de Amiun Toyota, se refirió a la experiencia de dicha empresa, con la incorporación de jóvenes a través del Plan Trayectorias: "Nosotros incorporamos hace un mes a dos chicos del Plan Trayectorias. Ellos están trabajando en el área de accesorización de unidades. En lo que respecta a nuestra experiencia, es muy buena. Se están adaptando a todo lo que es nuestro proceso, a nuestros procedimientos, a nuestra política ambiental, y así van incorporando conocimientos con vistas a una posible incorporación. Esta no es la primera vez que Amiun toma a gente a través del Plan Trayectorias. Ya tuvimos una primera experiencia con un chico en el sector de lavaderos. Pero esta es una nueva experiencia porque los chicos vienen del Centro de Oficios, y ya tienen una base del oficio que necesitamos. Entonces es mucho más fácil incorporarlos”.



Uno de los chicos que comenzó en Amiun es Matías, quien contó: “Hace un mes y dos semanas que estoy trabajando en la empresa Amiun Toyota, gracias a la Oficina de Empleo. Hice dos años en el ITEC, me dediqué a estudiar lo que es tornería y me especifiqué en eso. Ya tuve varias experiencias laborales pero no como esta. Así que a aprovechar lo que se viene y aprender lo más posible”.



Por su parte, Fabricio valoró su experiencia laboral en Arruca S.A., empresa ubicada en el Parque Industrial, que se especializa en la fabricación de cadenas: “El procedimiento que hacemos ahí, por lo menos en mi área, es fabricar cadenas para la Marina. Arranqué en el 2019 en el Centro de Oficios, y ahí me especialicé tres años. Después surgió esta oportunidad y la acepté. A mí me cayó muy bien. Yo venía de perder a mi novia y estaba bastante desanimado. Y ahí justo me salió esta posibilidad laboral. En un tiempo pensé dejar todo, pero después agarré fuerza y ahora estoy acá”, finalizó.