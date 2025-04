La EPE advierte sobre falsos enlaces de WhatsApp

La Empresa Provincial de la Energía alerta nuevamente, a la población sobre las actividades desarrolladas por individuos que, haciéndose pasar por empleados de esta distribuidora eléctrica, intentan engañar a las personas con descuentos para jubilados, descuentos en las facturas, inspecciones técnicas, cambio de medidores y venta de grupos electrógenos.

La EPE reitera que su personal no realiza llamadas personalizadas, y sugiere ante cualquier sospecha, no compartir información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas, no hacer click en enlaces desconocidos, verificar la informacion en los canales oficiales de la EPE y agendar el único celular oficial de la Empresa 342-5101000. Ante cualquier duda comunicarse a la policía.