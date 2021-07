En la noche del miércoles, se llevó a cabo un interesante diálogo en "La Voz Argentina" (Telefe) en el que Lali Espósito reconoció que no planea casarse.

La artista, que tiene casi 9 millones de seguidores de todas partes del mundo, habló por primera vez de su opinión con respecto a la alianza en matrimonio.

Conmovido por la revelación, Ricardo Montaner la encaró e indagó al respecto, “¿No te vas a casar nunca?”, a lo que ella respondió “No sé, Monta. No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder”.

Y Ricky Montaner intervino y habló desde su experiencia: “Sabes que eso de ‘no me veo ahí' yo lo dije mucho tiempo, y no me he casado todavía pero me voy a casar”. A lo que Lali Espósito agregó: “En mi caso nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros, me encanta ver otras uniones pero no sé si yo me veo ahí”. Para cerrar, ella dijo entre risas: “Hoy, Monta, hoy. De pronto te invito en diciembre a mi casamiento”.

Mientras todo esto ocurría en vivo, Majo Riera, la mamá de Lali, le mandó un mensaje por Tiwtter: “¡Qué lástima! ¡Yo ya tenía la capelina lista! ¡Bueno, pues me meteré la capelina en el placard!”, señaló, dejando en claro sus deseos de que su hija llegue al altar.