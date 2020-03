El intendente Luis Castellano encabezó una nueva reunión del Comando Unificado en donde se realizó una evaluación de las distintas acciones que se vienen aplicando en el marco de la cuarentena por coronavirus definida por en el Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio además de la determinación de nuevas medidas.

Al término de la misma, el Intendente dijo que "hemos tomado algunas medidas importantes. Vamos a sellar los ingresos a la ciudad. No solamente las entradas por Ruta 34 y Ruta 70 sino también todos los caminos rurales para que no exista posibilidad de circulación con ingresos y egresos por esas vías".

Castellano señaló que se agregaron otras medidas tales como la "higiene de toda persona autorizada a ingresar con su vehículo a Rafaela". Se trata de un "control sanitario muy estricto a aquellas personas que ingresen a nuestra ciudad realizando actividades consideradas en el Decreto como esenciales".

Quedarse en casa

Por otra parte, el titular del Ejecutivo local expresó: "Hemos hecho una evaluación sobre el cumplimiento de la cuarentena. Venimos mejorando, pero aún falta mucho. Hay que reiterar, con firmeza y dureza, que la gente debe quedarse en casa; tenemos que cuidarnos porque podemos contagiarnos o contagiar a cualquiera de nuestros seres queridos en cualquier momento".

El mandatario local destacó el trabajo local que vienen realizado "el personal policial, Gendarmería Nacional, Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria, el plantel de Higiene Urbana en la recolección de residuos, de Salud con los servicios esenciales que está prestando el Municipio". Mencionó que lo están haciendo con "mucha solidaridad, responsabilidad en un momento complejo para todos".

Finalmente, Luis Castellano sentenció: "Vamos avanzando en medidas más restrictivas y, si vemos que no se respetan, seremos más duros. No hay más lugar para los pícaros y esos pícaros se tienen que dar cuenta que están provocando la expansión del virus. Como Estado no nos va a temblar el pulso y avanzaremos con dureza en contra de aquellos que violen la cuarentena".

Acompañamiento

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, expresó que el Cuerpo se encuentra acompañando "al Intendente y a todo su equipo de trabajo como corresponde porque el compromiso debe ser de absolutamente todos".

Con respecto a las medidas, dijo que "algunas se van a restringir un poco más porque vemos que, si bien la mayoría de los vecinos está cumpliendo con la cuarentena, sabemos que hay excepciones lamentables y esto genera que las fuerzas de seguridad deban profundizar sus tareas por denuncias de violaciones a un sistema de restricción social tal cual lo plantea el Decreto presidencial. También volverán los controles sobre los comercios que realizan actividades no esenciales".

El presidente del Concejo dejó un mensaje a la población: "El compromiso debe ser estar adentro, quedarse en casa; el compromiso es la salud de todos, la salud pública".

Cifras

De acuerdo a un informe proporcionado por autoridades de Policía de la Provincia de Santa Fe y Gendarmería Nacional, desde la aplicación del Decreto Nacional se detuvieron por incumplir con el mismo a 128 personas en el Departamento Castellanos de las cuales 89 pertenecen a la ciudad de Rafaela.

Sanciones y penas

El Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establece sanciones y penas que se encuentran contempladas para su aplicación en el Código Penal Argentino:

ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Toda persona que desobedezca lo decretado por el gobierno Nacional comete un delito con una sanción de 6 meses a dos años prisión. La obligación de quedarse en casa es un deber, por lo que salir del hogar sin estar amparado por las excepciones es un delito que será perseguido.

ARTICULO 202. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

ARTICULO 203. - Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años.

Salir implica el riesgo de contagiar a otros, riesgo que de producirse puede ser considerado delito con una pena de tres a quince años de cárcel. Salir de la casa habiendo teniendo la obligación de hacer la cuarentena, ya sea por haber viajado, por presentar síntomas, haber tenido contacto con personas en riesgo, por lo tanto, es una acción que puede propagar una enfermedad peligrosa, lo que está penado por ley. Delito que, incluso, puede implicar una multa que va desde los 5000 a los 100000 pesos.

ARTICULO 239. - Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Las órdenes y los controles de las fuerzas de seguridad para constatar el cumplimiento del Decreto Nacional han de ser acatadas. Todo aquel que incumpla sus mandatos podrá incurrir en un delito cuya pena va desde los 15 días al año de prisión.