🔷 Luis Castellano participó del agasajo a egresados del Seguila!

La sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado fue el escenario del agasajo a 36 alumnos y alumnas del programa Seguila! que rindieron su última materia de la escuela secundaria logrando culminar una etapa importante de sus vidas. De esta manera, finalizaron las mesas de exámenes del mes de diciembre en todas las escuelas de la ciudad.

El encuentro fue encabezado por el intendente Luis Castellano acompañado por la secretaria de Educación; Mariana Andereggen, y todo el equipo de coordinadores, docentes y tutores del programa.

Durante el acto, el intendente Luis Castellano dijo: “El programa representa algo muy importante para el futuro de la ciudad porque los egresados pueden pensar en conseguir un trabajo, otros en seguir sus estudios en una de las 60 carreras que ofrecen los institutos terciarios y universitarios. Lo importante es que quienes terminan con sus estudios secundarios se sienten de otra manera”.

“Tiene muchas particularidades el Seguila!. Ver a los profes acompañando el sacrificio de cada uno de los estudiantes, con horarios diferentes, con situaciones personales, familiares muy distintas a las que hay que comprender. Es ahí en donde se genera un vínculo muy particular entre ellos. Todo es posible gracias al trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Educación”, dijo el Intendente.

Historias

Por su parte, Mariana Andereggen comentó que “el programa admite todas las edades porque hay chicos que egresaron el año pasado del secundario y hay personas que venían con esa materia pendiente desde hace varios años. En este caso, en las mesas de diciembre, fueron 36 los egresados y, desde el inicio del programa hace un año y medio, suman 207”.

“El objetivo de reunirlos después de las mesas de exámenes es conocer cada una de sus historias de vida y que se genere, para quienes lo deseen, la intención de saldar esa deuda de terminar el secundario”.

Profesores y egresados

Doris, coordinadora del programa, explicó que “el Seguila! es algo maravilloso porque abrió las puertas a aquellas personas que hasta hoy las tenían cerradas. Para ellos, terminar el secundario es imaginarse en todos escenarios posibles, desde conseguir un trabajo hasta continuar con una carrera terciaria o universitaria. Les cambia la calidad de vida y para nosotros es ver concretado un trabajo minucioso que hacemos tanto los tutores como los profesores. Creo que una de las claves del programa es que nos amoldamos a las posibilidades de cada estudiante”.

Gerardo, coordinador de las escuelas Dopazo y exColegio Nacional, dijo: “Es importante la relevancia que tomó el Seguila! con el correr del tiempo y la predisposición de las escuelas porque, al haber cada vez más chicos que se acercaban a averiguar por materias previas, las instituciones empezaron a manifestarse predispuestas a colaborar con los programas de exámenes, los libros. El programa vino a cubrir un lugar en donde había un vacío. Es decir, terminamos la secundaria, abrimos una puerta y buscamos un trabajo o seguimos una carrera terciaria, universitaria o, en el caso de muchas mamás y papás, dar el ejemplo ante sus hijos de que terminar la secundaria es importante”.

Melina, una de los 36 egresados, comentó: “Hoy egresé como Técnica Química. Las últimas materias que rendí fueron Física, Química General, Inorgánica, Analítica, Orgánica y de los Alimentos. Me puse como meta terminar el secundario para poder conseguir un trabajo porque, hoy en día, no se puede conseguir trabajo en ningún lado sin el secundario completo. También, el Seguila! me hizo sentir capaz de que puedo seguir estudiando así que me anoté en la Tecnicatura de Industrias Alimentarias que se dicta en la UTN”.

Seguila!

El programa Seguila! es una iniciativa que fue lanzada en mayo de 2018 y, desde entonces, brinda acompañamiento pedagógico con clases de apoyo a lo largo de todo el año a personas que no pudieron acceder a su título secundario por adeudar materias.

Cuenta en la actualidad con 3 coordinadoras, 6 tutores y tutoras y 27 docentes, quienes destinaron casi 170 horas de trabajo semanales en la preparación de las materias, en clases que se concretaron en los ámbitos del Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Pública Municipal "Lermo Rafael Balbi".

En las instancias previas a las mesas de diciembre, fueron 138 las y los estudiantes que completaron la preparación de entre una y tres materias pendientes cada uno. De este número, 115 se presentaron a rendir, y 98 aprobaron alguna o todas las materias que defendieron. De 180 materias rendidas se aprobaron 137, un porcentaje que supera el 76 por ciento y demuestra que esta apuesta por el acompañamiento personalizado, constante, humano, es el camino para seguir haciendo posibles todos los caminos.

Desde su inicio, ya fueron 207 las y los ciudadanos que pudieron cumplir su meta de terminar la escuela secundaria. Además, en lo que respecta al 2019, se prepararon 478 personas, 415 se presentaron a rendir y 344 de ellas aprobaron entre 1 y 3 materias. El número de materias rendidas desde las mesas de febrero llega a la cifra de 614, de las cuales aprobaron 492, lo que arroja un porcentaje de aprobación superior al 80 por ciento.