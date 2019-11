🔷 Ejecutivo y concejales se reunieron por las obras en Brigadier López

En la mañana del miércoles, miembros del Departamento Ejecutivo local se reunieron con los concejales para dialogar sobre los motivos que impiden la continuidad del proceso de la obra de cloacas y pavimento en barrio Brigadier López.

La modalidad aplicada para tal fin era similar a la que permite llevar a cabo en la actualidad las obras de cloacas y pavimento en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

Sobre los inconvenientes que se generaron, el fiscal municipal, Daniel Fruttero explicó que “concretamente, la Ordenanza no se puede prorrogar porque no admite esa posibilidad. Las 10 cuotas de la modalidad de pago anticipado vencieron a fines de octubre. Cumplido ese plazo sin que se haya llegado a cubrir el pago del 80 por ciento de las liquidaciones de pago anticipado, como preveía la Ordenanza, la obra no puede ser ejecutada ya que era una condición necesaria que se adicionaba a la del Registro de Oposición”. Agregó que “si bien no hubo una oposición en cuanto al registro de la obra, sí la hubo en cuanto al pago anticipado”.

El Fiscal expresó que “la intención es proceder a la devolución del dinero en lo inmediato, a través de la Secretaría de Hacienda, e iniciar un nuevo proceso con una nueva normativa que contemple la realidad que insumiría la obra desde lo económico y lo técnico”.

“El inicio del proceso hacia una nueva normativa podrá salir desde el Ejecutivo o ser promovida desde el propio Concejo con la intención de insistir con una obra que el Municipio y parte de los vecinos del barrio desean llevar adelante”, manifestó.

Finalmente, el Fiscal Municipal dijo que “los procedimientos legales están siempre sometidos a las condiciones técnicas y económicas. No es lo mismo llevar a cabo una obra en un contexto económico normal que en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando. Se deberán idear herramientas que se adecuen a estos contextos para poder llevar adelante las obras”.

En el encuentro estuvieron el intendente Luis Castellano, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti, el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, el fiscal municipal, Daniel Fruttero, integrantes de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, del área Vecinales y todos los concejales.