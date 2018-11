La GUR sumó 25 nuevos agentes

Se realizó esta mañana, en la sede de la Guardia Urbana Rafaelina, el acto de asunción de 25 nuevos agentes que fortalecerán a la fuerza en su tarea de prevención.

El acto fue encabezado por el intendente Luis Castellano quien estuvo acompañado por el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira, el asesor en seguridad, José Caruso, el jefe de Gabinete, Marcos Corach, autoridades de la Guardia Urbana, y miembros del Concejo Municipal, entre otros.

Prestigio, trabajo y dedicación



Durante los últimos años, los municipios y comunas se han convertido en nuevos actores de la seguridad ciudadana y la colaboración de los Estados locales resulta fundamental para la prevención.

En este sentido, la Guardia Urbana Rafaelina ha logrado generar una fuerza que, con el tiempo, se transformó por prestigio, trabajo y dedicación, en un ejemplo para la provincia y el país.



A 12 años de su funcionamiento, la GUR incorporó en esta etapa a la mayor cantidad de agentes de toda su historia; una medida que ratifica a la fuerza como una de las políticas públicas más importantes de los últimos tiempos llevada a cabo por la actual gestión del intendente Luis Castellano.

Confianza y cercanía



Dirigiéndose a los presentes, Luis Castellano destacó que “estamos viviendo un hermoso momento que tuvo proceso largo, serio y profesional; es lo que más nos importa”.

El intendente dijo que “la seguridad pública es un complejo sistema donde intervienen muchas instituciones y muchos organismos del Estado; interviene la justicia en sus dos niveles; la Justicia Federal que se encarga del control del narcotráfico, del contrabando, del control de las rutas; la Justicia Provincial que está fundamentalmente ligada al delito y lograr que queden presos aquellos delincuentes que cometen delitos”.

“También intervienen las fuerzas federales como la Gendarmería, la Policía Federal que también tienen su conducción vertical y dependen del Gobierno Nacional; intervienen las fuerzas provinciales con todas las agrupaciones policiales; también interviene la Brigada de Drogas que es un tema importante para la ciudad y la encargada de conducir los procesos de desbaratamiento de los kioscos de droga y narcomenudeo”; agregó el intendente.

Luis Castellano remarcó que “dentro de ese complejo sistema interviene el municipio con lo que nos corresponde. Lo que le corresponde a la Municipalidad de Rafaela es mucho más de lo que nos correspondía hace 20 años atrás y con el mismo presupuesto”.

El titular del Ejecutivo local detalló el fuerte compromiso social que tiene lo tiene al Gobierno local interviniendo en “el desarrollo urbano, abrir calles, iluminarlas, pavimentarlas, que no se generen guetos, que no se generen villas de emergencia, trabajar para que eso no pase y tratar de erradicar las que existen generando políticas de vivienda, trabajando junto a los vecinos para esa política de vivienda, trabajar en programas sociales, educativos (un ejemplo es el programa de Inclusión Educativa), las becas, ayudar a que los chicos estén en la escuela y no en la calle, trabajar en programas deportivos, escuelitas de fútbol, de hockey, de básquet, acompañar a los clubes, todos conteniendo a una enorme cantidad de chicos; trabajar con equipos territoriales, tenemos 5 en la ciudad para trabajar con los casos más complejos, allí donde no llega la familia tiene que llegar un asistente social; trabajar con todos los esquemas de salud y poder atender los graves problemas que tiene la gente sobre todo en prevención coordinando con el Gobierno de la Provincia y allí incorporamos a los SAMCo periféricos, al Ómnibus Sanitario; trabajar en infraestructura para que la gente pueda tener agua y cloacas, obras de infraestructura generando barrios”.

12 años de trabajo



“A todo lo señalado debemos sumarle una responsabilidad extra que descubrimos hace 12 años, que no la teníamos, y que fue tomar la decisión política de generar una guardia nueva de prevención; no existía dentro del esquema del municipio”; remarcó Castellano.



El mandatario recordó que “la Guardia Urbana se creó hace 12 años cuando yo era presidente del Concejo y Omar Perotti ejercía la Intendencia; Omar estaba de licencia y me tocó firmar a mí el Decreto y lo hice con absoluta convicción y decisión porque veníamos viendo que se estaba generando en muchos municipios del país la necesidad de generar fuerzas de prevención”.

“Estas fuerzas de prevención no pueden ocuparse netamente del delito, pero sí pueden ayudar a evitarlo y se creó la Guardia Urbana con esa decisión política”; agregó Luis Castellano.



El intendente afirmó que “la Guardia Urbana fue creciendo en algo clave que para mí hace a la seguridad que es la cercanía y la confianza; si no hay cercanía con la ciudad, con el vecino que es lo que genera la confianza estamos yendo por el camino equivocado; si existe cercanía y confianza, la Guardia Urbana va a seguir creciendo y generando esa institución tan importante y prestigiosa que hoy valora Rafaela”.

“Esos fueron los dos ejes sobre los que creció la Guardia Urbana y fue ganando confianza en la ciudad”; sentenció Castellano.

El Intendente dijo que “uno nunca puede saber lo que se evitó; siempre, cuando se contabiliza el delito, se contabiliza lo que pasó pero no lo que se evitó; lo que sí podemos decir es que la Guardia Urbana tiene 135 mil intervenciones al año y si no hubiese existido la GUR muchas se habrían transformado en delito.”

“La Guardia Urbana es decisión política del Gobierno Municipal, pero es dinero de los rafaelinos; es dinero que la comunidad pone para poder sustentar este crecimiento y desarrollo de la GUR por lo tanto esto nos genera una responsabilidad absoluta porque es a ellos, a los vecinos, a quienes les tenemos que dar cada día una mejor respuesta y esa respuesta está basada en la confianza y la cercanía”; expresó el mandatario.

Luis Castellano culminó diciendo que “no existe ningún esquema de seguridad exitoso si no hay confianza y cercanía y hoy hemos tomado, junto con nuestro equipo, nuevamente, la decisión política de hacerle pegar un salto de calidad y prácticamente refundar la Guardia Urbana porque las 25 personas que ingresan representan casi el 60 por ciento más de lo que hay como planta”.

Refundación

Durante el acto de incorporación de los nuevos agentes de la Guardia Urbana Rafaelina, el asesor en seguridad, José Caruso, mencionó que “cuando hace más de una década, entre escepticismo y expectativas, lanzamos el proyecto de prevención en seguridad ciudadana en un contexto donde sabíamos que la tarea emprendida era ajena totalmente a las responsabilidades que, hasta ese momento, se atribuían a los municipios y comunas en nuestro país, pusimos empeño y desarrollo prospectivo en planes que insumieron tiempo y recursos materiales; sin embargo, la observación de la realidad nos imponía que el fenómeno de la inseguridad iba a impactar en el corto plazo con una crueldad que debía ser inmediatamente prevenida porque la calidad de vida de todos estaba amenazada”.

“Quienes en ese momento tomaron las decisiones políticas y el proyecto echó a andar no se equivocaron y las acciones diarias que uno de esos elementos integrantes del proyecto, la Guardia Urbana Rafaelina evidenció día a día evidenció lastimosamente que teníamos razón”; dijo Caruso.

El asesor en seguridad afirmó que “hoy, con la incorporación de estos nuevos 25 agentes, estamos en presencia de una actitud refundacional, de compromiso, o más bien obligaciones, que otros elementos esquivan o retacean y eso que se trata de estrictas obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de nuestra provincia”.

Caruso también destacó “el esfuerzo realizado por estos 25 nuevos agentes de la GUR que sortearon estoicamente todas las exigencias que fueron necesarias para llegar al día de hoy; pondero y resalto su esfuerzo, pondero y resalto la libertad y el apoyo que recibimos de las autoridades municipales para darle al proceso de selección la transparencia y el profesionalismo que 1350 inscriptos nos demandaban”.



Dar lo mejor

Denis Medina, uno de los nuevos agentes de la GUR, tomó la voz de sus compañeros para agradecer “al intendente Luis Castellano por esta apuesta tan grande que hizo para la prevención y seguridad de la ciudad; queremos aclarar que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros en este trabajo que tanto nos gusta que es poder ayudar a la gente”.