“Mi pareja me rompió el escroto”: un invitado dejó boquiabierta a Pampita

Pampita recibió en su programa a Silvio Soldán, un conductor prestigioso de la televisión y con cierta fama de galán. En medio del reportaje, sorprendió a la modelo con una declaración: “Silvia Süller me rompió el escroto”.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, Pampita quiso saber un poco más: “¿Tan apasionados eran? ¿Fue con los dientes?”, pero Silvio se negó a dar demasiados detalles: “No, fue en medio de una pelea. Al otro día tenía que ir a Feliz Domingo, así que fui, hice el programa y después fui a la clínica que estaba al lado del canal y me cosieron, me cosieron bastante”.

También te puede interesar: Los accesos y tramos afectados en las rutas de Santa Fe

La Afip creó una "billetera electrónica" para pagar impuestos: cómo usarla?

Cierre oficial de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Silvio también contó que una ex novia, “una señorita que no conocen”, lo quiso matar: “Compró una pistola y todo. Yo tenía que ir a conducir Grandes valores del Tango y, en lugar de eso, estaba forcejeando con ella. Le pude sacar la pistola y me fui al programa”, relató.

También te puede interesar: Piedras como limones: Heridos y graves daños materiales por granizo

Rafaela: El temporal no perdono

Impactante accidente en ruta



Fuente: Rosario3