Mundial 2026: Dos personas fallecieron tras sufrir paro cardiacos

La final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España no sólo dejó un saldo de tristeza deportiva por la derrota de la Selección, sino también una serie de emergencias médicas de gravedad en la Ciudad de Buenos Aires.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) confirmó el fallecimiento de dos personas como consecuencia de sendos paros cardíacos.

El primero de los trágicos episodios ocurrió en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat.

Según La Voz. El llamado de auxilio se recibió a las 18.40 y, aunque personas presentes ya le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y los médicos del Same continuaron con las tareas de asistencia, no lograron revertir el cuadro y constataron su muerte en el lugar.

El segundo caso involucró a un hombre de 88, que presentó dificultades respiratorias a las 17.39 y fue trasladado al Hospital Durand, donde murió hora después mientras estaba internado.

Un tercer paciente, de 72, permanece grave en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez con pronóstico reservado luego de ser asistido por dificultad respiratoria y dolor precordial repentino. Heridos durante los festejos en el Obelisco

Mientras miles de personas concentraban en el Obelisco y sus inmediaciones, el Same debió atender una serie de emergencias.

El episodio más grave fue la caída de un hombre de 47 desde unos cuatro metros en Lavalle y Avenida 9 de Julio, que le provocó una luxofractura en el pie izquierdo y motivó su traslado de urgencia.

Otro caso de alta complejidad fue una mujer de 40 que perdió el conocimiento y no logró recuperarse en el lugar, por lo que fue atendida por servicios de emergencia.

También reportaron casos de intoxicación alcohólica, traumatismos y heridas cortantes. Un hombre de 26 sufrió bradicardia e hipotensión luego de consumir alcohol y otro joven de 23 rechazó la asistencia médica pese a su estado. Hubo lesiones por peleas y caídas, como la de una mujer de 34 que necesitó curaciones por excoriaciones en Cerrito y un hombre con heridas en mano y cuero cabelludo por una botella.

El Same también asistió a una mujer de 44 con ataque de pánico, que fue derivada al Hospital Ramos Mejía, y a pacientes con crisis asmáticas y nerviosas. En Plaza Inmigrantes de Armenia, tres hombres fueron atendidos tras una pelea, aunque no requirieron traslad El impacto de la tensión deportiva en la salud

La relación entre los partidos de alta carga emocional y el incremento de incidentes cardíacos es un fenómeno advertido por los especialistas.

Según informaron cardiólogos a las fuentes consultadas, las guardias médicas suelen registrar un aumento cercano al 20% en consultas por dolor de pecho, arritmias y otros eventos coronarios durante partidos decisivos de la Selección, especialmente en pacientes con factores de riesgo.