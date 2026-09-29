Mayer propone modernizar y fortalecer la GUR

El dirigente advirtió que, a casi 20 años de la creación de la Guardia Urbana Rafaelina, sus agentes todavía enfrentan situaciones de riesgo sin protocolos específicos para determinados casos de flagrancia, agresiones o amenazas. También señaló que existen antecedentes de agentes que debieron afrontar denuncias o actuaciones judiciales sin respaldo institucional.
Locales29 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Bryan J. Mayer presentó ante el Concejo Municipal de Rafaela un proyecto para crear la Mesa de Modernización y Fortalecimiento Operativo de la Guardia Urbana Rafaelina, con el objetivo de revisar integralmente su funcionamiento, completar protocolos de actuación, establecer un esquema permanente de capacitación y evaluar nuevas herramientas para proteger a los agentes y a los vecinos.

La iniciativa parte de una situación concreta: la GUR ya cumple funciones de prevención, disuasión e intervención ante distintas situaciones en la vía pública, pero todavía existen escenarios para los cuales no cuenta con procedimientos específicos. Entre ellos, delitos en flagrancia, agresiones contra los propios agentes o terceros y situaciones en las que existe un riesgo cierto e inminente antes de la llegada de la Policía.

“No podemos mandar agentes a la calle, exigirles que intervengan y no darles protocolos claros para que sepan cómo deben actuar cuando una situación se vuelve peligrosa. Mucho menos dejarlos sin protección y respaldo cuando las cosas se complican”, sostuvo Mayer.

Además, el dirigente reclamó que “el gobierno municipal es consciente de estas falencias, porque así lo reconocieron formalmente ante el Concejo en el 2024 en un documento firmado por el intendente, el secretario de seguridad y el jefe de la GUR. Cuesta entender que en dos años no hay hecho absolutamente nada para cuidar seriamente a la gente”.

El proyecto propone que la nueva Mesa redacte un protocolo específico para estos casos y establezca principios de gradualidad, necesidad, racionalidad y proporcionalidad para cada intervención. También contempla capacitación permanente, cámaras corporales, asistencia y patrocinio jurídico institucional, nuevas condiciones de ingreso y un plan de carrera para los agentes. Además, plantea evaluar la incorporación de elementos de protección, defensivos, disuasorios o de menor letalidad para personal específicamente capacitado, evaluado y habilitado. El texto aclara expresamente que esto no implica autorizar armas de fuego ni otorgar a la GUR facultades propias de la Policía, y que cualquier incorporación deberá ajustarse a la legislación vigente. 

La Mesa sería encabezada por el Departamento Ejecutivo Municipal y convocaría a representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Juzgado Federal de Rafaela, la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación, la Policía de la Provincia, el Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe y el SEOM, además de otros especialistas e instituciones que puedan aportar experiencia en la materia. 

La propuesta también prevé capacitaciones periódicas en normas jurídicas, autoprotección, defensa personal, preservación del lugar del hecho, uso progresivo de la fuerza, primeros auxilios, RCP, reducción física, violencia intrafamiliar, coordinación con fuerzas de seguridad y trabajo de proximidad. 

“No es convertir a la GUR en Policía. Es definir qué puede hacer, cómo debe hacerlo y darle herramientas para proteger a los vecinos y protegerse ellos mismos”, concluyó Mayer.

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