La Provincia y la municipalidad de Coronda transforman la costanera con una obra que alcanza el 65% de avance

El Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Coronda avanzan con una transformación integral de la avenida Costanera Dr. Héctor López, un corredor clave para el encuentro social, la recreación y el desarrollo turístico de la ciudad. La obra ya registra un 65 % de avance.

La intervención permitirá ordenar la circulación en el área costera, con una delimitación precisa entre las calzadas destinadas al tránsito vehicular y las sendas de uso exclusivamente peatonal.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, precisó: “Estamos completando la fase decisiva de una intervención pensada para potenciar la relación de la ciudad con el río. Con la combinación del pavimento articulado, el cordón cuneta y el montaje de 70 columnas de alumbrado LED, le devolvemos a Coronda un espacio público moderno, delimitado y accesible”.

“Es una obra que le cambia la rutina diaria al vecino corondino que sale a caminar o a practicar deportes frente a la costa, porque pasa de transitar por zonas desordenadas a contar con un paseo seguro, limpio e integrado al paisaje natural”, agregó.

Enrico remarcó, además, que “por indicación del gobernador Pullaro, administramos las cuentas públicas con rectitud y transparencia para sostener el ritmo de las obras en todo el territorio provincial. Mientras la Nación mantiene paralizada la infraestructura en el país, en Santa Fe invertimos los recursos de los santafesinos en mejoras concretas que potencian el perfil comercial y turístico de nuestras ciudades”.

Obra estratégica

Por su parte, el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, celebró el avance de los trabajos: “Ver el progreso de la obra en la costanera nos llena de orgullo porque demuestra la presencia de un Gobierno Provincial que cumple con los compromisos que asume. Esta intervención en Coronda es estratégica para todo el departamento: recupera un entorno privilegiado, aporta seguridad vial, moderniza la iluminación y fortalece a los prestadores de servicios locales, que se benefician con el movimiento turístico de los fines de semana”.

En tanto, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, destacó el valor urbano de la remodelación: “Para los corondinos, la costanera representa la identidad de nuestra ciudad y el lugar de encuentro por excelencia de las familias. Contar con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas nos permite consolidar un circuito armónico y fluido, que diferencia el tránsito peatonal del vehicular y facilita a vecinos y visitantes el disfrute directo del paisaje ribereño”.

“Agradecemos al gobernador Pullaro y al ministro Enrico por destinar los recursos necesarios para transformar la costa en un polo de desarrollo urbano”, concluyó.

Detalles técnicos

El proyecto contempla el mejoramiento integral del entorno ribereño. En materia de pavimentación y obras de borde, se ejecuta el tendido de bloques de pavimento articulado intertrabado sobre la calzada vehicular y la construcción de cordón cuneta para canalizar el escurrimiento pluvial.

Para mejorar las condiciones de seguridad e iluminación, se realizan tareas de montaje e interconexión de 70 columnas metálicas con luminarias LED de alta eficiencia energética a lo largo del tramo intervenido.

La obra también incluye una senda peatonal y la delimitación física de carriles exclusivos para peatones, con el fin de garantizar un acceso seguro hacia la zona de islas y la franja de playa.

Para ejecutar y finalizar esta infraestructura urbana en la costanera Dr. Héctor López, el Gobierno de la Provincia dispuso una inversión superior a los $903 millones. Los fondos se efectivizan mediante un esquema de cinco pagos, destinado a garantizar la continuidad de los trabajos y el cumplimiento de los plazos previstos.