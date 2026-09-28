Santa Fe participa en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026 en San Juan

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe acompaña a una delegación de 58 personas, entre deportistas y cuerpo técnico, que participará en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026. La competencia se desarrollará desde este lunes hasta el viernes 2 de octubre en la provincia de San Juan.

Los deportistas santafesinos accedieron a esta instancia nacional luego de su participación en Santa Fe en Movimiento, donde compitieron y fueron seleccionados para representar a la provincia. De este modo, la propuesta provincial promueve un recorrido deportivo que comienza en cada territorio y ofrece la posibilidad de llegar a una competencia de alcance nacional.

El certamen reunirá a representantes de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

El acto de apertura será este lunes. Las competencias comenzarán el martes 29 y se extenderán hasta el viernes 2 de octubre en distintos escenarios deportivos de la ciudad de San Juan.

Durante los Juegos se disputarán 11 disciplinas, con categorías femeninas, masculinas y mixtas según cada especialidad: tejo, sapo, tenis de mesa, orientación, newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades, ajedrez, truco y natación.

La delegación santafesina participará en las distintas propuestas previstas en esta competencia nacional, que, además de promover la actividad física, genera espacios de encuentro, integración y participación para las personas mayores.

Las competencias se desarrollarán en el Velódromo Vicente Chancay, el Club Hispano, El Almendro y el Parque de Mayo.

Santa Fe en Movimiento

La participación de la delegación santafesina forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Provincia a través de Santa Fe en Movimiento, una política que promueve el acceso al deporte y a la actividad física en todas las etapas de la vida y en distintos puntos del territorio.

En este marco, los Juegos Nacionales de Adultos Mayores representan una oportunidad para que los deportistas santafesinos compartan experiencias con representantes de otras provincias, fortalezcan vínculos y continúen desarrollando su actividad deportiva.

En la edición de 2025, realizada en Salta, la delegación de Santa Fe obtuvo cinco medallas: cuatro de plata y una de bronce, resultados que marcaron una destacada participación provincial en la competencia nacional.