Avellaneda: con un 60% de avance continua la obra de cloacas

La obra beneficiará al sector norte de la ciudad, alcanzando a los barrios Progresar, Martín Fierro, Libertad, Tiroleses, Don Pedro, Aire y Sol, y Padre Celso, posibilitando futuras expansiones del servicio. “Una de las lagunas de tratamiento ya se encuentra en funcionamiento, mientras avanzan las tareas de optimización del sistema”, así lo expresó la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri.
Provinciales28 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Con el despliegue de toda la maquinaria y personal técnico en el predio de la planta de tratamiento, la obra para la optimización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda, en el departamento General Obligado, ingresó en una fase decisiva de su desarrollo registrando un 60 % de avance en su ejecución física. 

Impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Obras Públicas, la intervención apunta a reacondicionar integralmente la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para incrementar su capacidad, asegurar un funcionamiento operativo continuo y proteger el entorno ambiental.  

Al brindar precisiones sobre la marcha de las tareas, la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, remarcó: “Estamos con un 60 % de ejecución de los trabajos previstos en la planta de tratamiento. Tal como señalan de forma constante el ministro Lisandro Enrico y el gobernador Maximiliano Pullaro, tener un servicio cloacal eficiente no es una cuestión meramente técnica, sino un derecho humano indispensable; contar con un saneamiento seguro en cada vivienda cambia de raíz la rutina, la salud y la sanidad de la gente en el día a día”.  

En ese sentido, Olivieri agregó que “en esta etapa ya logramos poner nuevamente en funcionamiento una de las lagunas de tratamiento tras los trabajos de acondicionamiento. Al mismo tiempo, avanzamos en la terminación de la nueva estación elevadora, la cámara de contacto y la impermeabilización del predio, tareas fundamentales que aseguran la capacidad de volcado y depuración”.  

Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, se refirió al esquema técnico del proyecto: “La intervención fue concebida para responder al crecimiento poblacional de Avellaneda durante los próximos años. La puesta a punto del equipamiento en la estación elevadora optimizará la recepción e impulsión de los efluentes, garantizando una operatoria continua mediante un colector principal y una tubería de impulsión. Son trabajos estructurales que corrigen deficiencias operativas históricas y aportan sostenibilidad ambiental a toda la red urbana”.  

A su turno, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio “Chacho” Marcón, valoró la inversión en el norte provincial: “Llevar adelante la modernización de la planta de líquidos cloacales en Avellaneda es una respuesta concreta para la región. Contar con un Gobierno Provincial liderado por Maximiliano Pullaro y con un equipo dinámico en el Ministerio de Obras Públicas nos da la garantía de que los impuestos de los santafesinos se vuelven obras útiles que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades”.  

Asimismo, el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, destacó: “Para nuestra ciudad, ver que la planta de tratamiento se readecúa, que las lagunas vuelven a operar y que la estación elevadora está próxima a terminarse nos genera una gran satisfacción. Este trabajo conjunto con la Provincia permite resolver la capacidad operativa de un servicio esencial, garantizando un entorno limpio y un desarrollo urbano ordenado para nuestros vecinos”.  

Inversión provincial

Para la concreción de estos trabajos de infraestructura sanitaria, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destina una inversión que supera los 3.000 millones de pesos, bajo un plazo de ejecución estimado en 10 meses de obra.

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