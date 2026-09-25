Este viernes, Cielo Razzo, Koino Yokan y Bresh le ponen música a los Fan Fest

Rosario, Santa Fe y Rafaela tendrán una nueva jornada de música y propuestas culturales, con escenarios activos desde la mañana y shows que se extenderán hasta la noche.
Provinciales25 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Los Fan Fest entran en la recta final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este viernes volverán a ofrecer una programación variada en las tres ciudades. Habrá música en vivo, DJs, propuestas culturales, premiaciones y espectáculos para acompañar la jornada.

Rosario prepara una noche con Cielo Razzo

En el Parque Independencia, la programación comenzará a las 14 con DJ May Cabrera y continuará con Lucky Rivers, La Mirada y las premiaciones de 17 a 19.30.

Por la noche llegarán Derecho Viejo, a las 20, y Cielo Razzo, desde las 21, para cerrar la jornada en uno de los escenarios principales. También habrá actividad en Independencia 2 con “Tomate tu tiempo” y los DJs de Radio F1.

El Museo del Deporte tendrá las presentaciones de DJ Tita Smith, La Frankicia y Cumbión del Río. En CapiPlaza, Circo Lumiere ofrecerá funciones a las 10 y a las 15.

Koino Yokan en Santa Fe

En el Parque del Sur, la actividad comenzará con Radio LT9 de 9 a 12 y continuará con la programación de LT10 entre las 14 y las 16.

El Escenario 1 tendrá una tarde con DJ, Bicha, Los Gastro, Particulares y Experimento Negro, antes de la presentación de Koino Yokan a las 20.

Rafaela tendrá una noche con Bresh

En el Microestadio, DJ Fran Vaiciukas abrirá la programación desde las 14. Luego llegarán la Orquesta Municipal de Tango junto a JIVA, Mudra y Shoosh.

El cierre será a las 20 con Fiesta Bresh, que pondrá el broche a la jornada en Rafaela.

Acceso gratuito con QR

El acceso a los Fan Fest es gratuito, previa gestión del QR. El código debe obtenerse previamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

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