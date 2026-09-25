La Assal emitió una alerta alimentaria de la leche en polvo “Lechevit”
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de la leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten marca Lechevit, elaborados por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 02-042130, Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº 02-741345058779.
El motivo es que los informes de laboratorio emitidos por esta Agencia determinaron que el producto se encuentra falsificado al no corresponder el perfil graso con el correspondiente a grasa láctea, ni la humectabilidad correspondiente a leche en polvo.
La Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa.
- Denominación de venta: Leche en polvo entera instantánea. Fortificada con vitaminas A y D. Libre de Gluten
- Marca: Lechevit
- RNE Nº: 02-042130
- RNPA Nº: 02-741345
- Lotes: 329ACEQ825
- Vencimiento: 25/11/2026