La Assal emitió una alerta alimentaria de la leche en polvo “Lechevit”

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de la leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten marca Lechevit, elaborados por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 02-042130, Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº 02-741345058779.

El motivo es que los informes de laboratorio emitidos por esta Agencia determinaron que el producto se encuentra falsificado al no corresponder el perfil graso con el correspondiente a grasa láctea, ni la humectabilidad correspondiente a leche en polvo.

La Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa.