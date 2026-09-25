La Assal emitió una alerta alimentaria de la leche en polvo “Lechevit”

Se prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
Provinciales25 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de la leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten marca Lechevit, elaborados por el Registro Nacional de Establecimiento Nº 02-042130, Registro Nacional de Producto Alimenticio Nº 02-741345058779.

El motivo es que los informes de laboratorio emitidos por esta Agencia determinaron que el producto se encuentra falsificado al no corresponder el perfil graso con el correspondiente a grasa láctea, ni la humectabilidad correspondiente a leche en polvo.

La Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa.

  • Denominación de venta: Leche en polvo entera instantánea. Fortificada con vitaminas A y D. Libre de Gluten
  • Marca: Lechevit
  • RNE Nº: 02-042130
  • RNPA Nº: 02-741345
  • Lotes: 329ACEQ825
  • Vencimiento: 25/11/2026
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