Sortearon 13 viviendas que construye la Provincia en Zenón Pereyra

El Gobierno Provincial realizó el sorteo para la preselección de familias adjudicatarias de 13 viviendas en Zenón Pereyra, departamento Castellanos. La actividad contó con la presencia de la presidenta comunal local, Verónica Gallo; el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina; el diputado nacional Pablo Farías; y personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU).

Durante el acto, el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, remarcó: "Llevamos adelante esta política pública siguiendo los lineamientos fijados por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli. En esta gestión, la prioridad absoluta es no dejar obras estancadas ni paralizadas: como dice el ministro Enrico proyecto que se inicia, se termina".

En ese sentido, Medina valoró la importancia de la obra: "Sabemos perfectamente que acceder a la casa propia brinda tranquilidad, porque además ya no está la preocupación del alquiler”; luego el funcionario detalló las características técnicas “las 13 unidades que estamos ejecutando tienen una superficie de 61,73 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero, cochera y servicios de agua, gas, luz y desagües, incluyendo una vivienda adaptada para personas con discapacidad motriz".

Asimismo, el funcionario aclaró las instancias posteriores al bolillero: "Este procedimiento constituye una preselección. A partir de ahora, las familias sorteadas pasarán por una etapa de verificación de requisitos a cargo de la DPVyU para constatar el cumplimiento de las condiciones normativas, como la residencia en la localidad, la constitución del grupo familiar y los ingresos demostrables para afrontar las cuotas".

Por su parte, el diputado nacional Pablo Farías remarcó el valor de ejecutar estas obras: "Acompañar estos momentos en el territorio reafirma la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la obra pública con criterio equitativo. Garantizar que 13 familias de Zenón Pereyra avancen hacia su casa propia demuestra un Estado que administra con responsabilidad para transformar el futuro de las comunidades".

A su turno, la presidenta comunal de Zenón Pereyra, Verónica Gallo, expresó su emoción: "Hoy encontrarnos en este espacio, en este sorteo tan importante para 13 familias, es un momento de mucha emoción y felicidad para todos nosotros. Nos llena de orgullo ver cómo se concretan estas oportunidades".

En ese sentido, la titular comunal ratificó el compromiso de gestionar nuevos proyectos: "A los vecinos que hoy no resultaron sorteados, les aseguramos que vamos a seguir trabajando junto a la Provincia para que Zenón Pereyra tenga más oportunidades de acceso a la vivienda, porque sabemos perfectamente que es una necesidad prioritaria".







Transparencia y cupos del sorteo

La jornada, fiscalizada por los equipos de la DPVyU, arrojó los siguientes resultados según las categorías establecidas:

Bomberos Voluntarios: 1 titular preseleccionado.

Fuerzas de Seguridad: 1 titular preseleccionado.

Discapacidad Motriz: 1 titular y 1 suplente preseleccionados.

Demanda General: 10 titulares y 15 suplentes preseleccionados.

Infraestructura e inversión provincial

Las 13 unidades se erigen sobre la calle Oroño, entre Irigoyen y Sarmiento. Las obras registran actualmente un 85% de avance físico e incluyen la ejecución de servicios básicos de infraestructura. Para la realización de este desarrollo residencial en Zenón Pereyra, la inversión del Gobierno Provincial supera los 1.100 millones de pesos.