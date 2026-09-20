El domingo cambia el ritmo: hockey, cumbia, tango y música en los Fan Fest

Santa Fe, Rosario y Rafaela preparan una nueva jornada con propuestas desde la mañana hasta la noche. Habrá transmisión del hockey femenino, circo, DJs, bandas, baile y distintos géneros musicales para acompañar otra jornada de los Juegos Suramericanos.
Provinciales20 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Después de una semana cargada de competencias, música y encuentros, los Fan Fest volverán a abrir sus puertas este domingo 20 de septiembre con una programación que tendrá un poco de todo. Desde una transmisión deportiva y espectáculos circenses hasta cumbia, tango, bandas en vivo y DJs, las tres ciudades volverán a ofrecer una alternativa para seguir disfrutando de los Juegos más allá de las sedes deportivas.

En Santa Fe, la jornada comenzará a las 14 en el Escenario 1 del Parque del Sur, con la transmisión oficial del partido de hockey femenino. En paralelo habrá música y, desde las 15, se sucederán DJ Blito, Particulares, Candela Fernández y La Tito Furcata.

La tarde santafesina seguirá con Cinturón de Bonadeo, a las 19.30, y tendrá su cierre a las 20.30 con Coty Hernández, uno de los nombres fuertes de la programación del domingo.

Rosario, entre el circo y la cumbia

Rosario tendrá actividad desde las 10, cuando Circo Lumiere abra la programación en CapiPlaza. A esa misma hora, el escenario Independencia 2 tendrá la propuesta Rosario La Ciudad, que se extenderá hasta las 12.30.

Por la tarde, el programa se multiplicará entre Parque Independencia y el Museo del Deporte. Habrá DJs, nuevas funciones de Circo Lumiere, Circo Beat y la presentación de La Mirada.

El tramo central de la jornada tendrá una fuerte presencia de música tropical. Desde las 17, La Capital reunirá a La Nueva Luna, La Contra, Azul Saita e invitados, una propuesta que tendrá distintas intervenciones hasta las 20, cuando llegará Nuestro Romance. En el Museo del Deporte, además, estarán Cumbión del Río, a las 18, y Matías López, a las 20.

Rafaela suma tango, baile y música en vivo

En Rafaela, la actividad comenzará a las 14 en el Microestadio con un DJ y continuará con una programación repartida entre ese espacio y el Velódromo.

La tarde tendrá circo y música con la Compañía Jaracandá, Chiquitín, Franca Quaranta y Ana Milagros. También habrá una propuesta especial de tango: la Orquesta Municipal de Tango junto a Jiva protagonizarán una intervención con academia de baile a las 17.

El Ensamble de la Escuela de Música 22 de Noviembre será otro de los protagonistas de la tarde, mientras que distintos DJs acompañarán la programación en ambos escenarios. El cierre en Rafaela llegará a las 20 con Dandy Dominó, en el Microestadio.

Un domingo para seguir los Juegos de otra manera

La propuesta volverá a combinar deporte, música y entretenimiento en las tres ciudades. Con escenarios distribuidos en parques, espacios culturales y predios especialmente preparados, los Fan Fest ofrecerán una nueva jornada para encontrarse alrededor de los Juegos Suramericanos y prolongar la celebración hasta la noche.

El acceso es gratuito, previa gestión del QR, que debe obtenerse nuevamente para cada jornada a través de entradas.santafe2026.ar.

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