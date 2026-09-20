Juegos Suramericanos: Se suspenden este domingo los Fan Fest por las condiciones climáticas

Debido a las alertas meteorológicas vigentes se definió la suspensión de todas las actividades en los Fan Fest de las tres ciudades sedes de los XIII Juegos Suramericanos –Santa Fe, Rafaela y Rosario–. La medida alcanza también, en Rosario, a las competencias de Rugby 7 y Fútbol que se reprogramarán para mañana. En tanto, en Santa Fe los partidos de Las Leonas y Los Leones se desarrollarán como está previsto. Además todas las que se desarrollan en estadios cubiertos continúan de acuerdo a la programación prevista.

En Santa Fe, la suspensión sólo alcanza a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada. Y en Rafaela, la situación es similar. En ambas localidades todas las actividades indoor están confirmadas.

En Rosario, no se realizarán las actividades previstas de rugby 7, en el Hipódromo de Rosario; fútbol masculino, en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys; y fútbol femenino, en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Quienes hayan adquirido tickets para esas competencias podrán utilizarlos mañana –cuando se confirmen los nuevos horarios– sin necesidad de hacer ningún trámite.

Y, si bien los entrenamientos oficiales se suspendieron, las competencia indoor del dia continuarán de acuerdo al cronograma previsto. De todas maneras, el único ingreso habilitado para los espacios deportivos del Parque Independencia es en 27 de Febrero y Bv. Oroño.

En todos los casos se recomienda a las personas que asistan a los eventos deportivos extremar los cuidados a la hora de circular hacia y desde los estadios. Y seguir las indicaciones del personal de seguridad en cada uno de los escenarios deportivos.