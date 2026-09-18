Rescatan a un aguará guazú en Rosario y activan el protocolo de protección de especies amenazadas

El animal fue hallado en el oeste-sur de la ciudad, tras el aviso de trabajadores de la zona. La Policía Ecológica de la Provincia lo resguardó y lo traslada al Centro de Rescate “La Esmeralda” en la capital provincial, donde será evaluado antes de su eventual reinserción en el hábitat natural.
Provinciales18 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue rescatado este miércoles en Rosario, en un operativo coordinado tras el aviso de trabajadores de una empresa ubicada en las inmediaciones de las avenidas Uriburu y Circunvalación.

Personal especializado de la Policía Ecológica intervino luego de que el animal fuera visto deambulando por la zona y logró ponerlo a resguardo. El ejemplar es trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe.

Allí se activará el protocolo sanitario e integral previsto para los monumentos naturales provinciales. El aguará guazú es una especie amenazada y cuenta con protección prioritaria en Santa Fe, de acuerdo con la Ley Provincial N.º 12.182.

Rescate Aguara Guazu

En el centro, los equipos veterinarios y técnicos realizarán un diagnóstico médico completo para determinar el estado de salud del animal. A partir de esa evaluación, se definirá el momento adecuado para su liberación.

La reinserción en su ambiente natural solo se concretará cuando los profesionales confirmen que el ejemplar reúne las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el avistamiento de animales silvestres en áreas urbanas o periurbanas, el Ministerio recordó la importancia de: 

*No intentar capturarlos, acorralarlos ni alimentarlos.

*Mantener una distancia prudencial.

*Comunicarse de inmediato con el 911 para garantizar una intervención segura, tanto para las personas como para el animal.

Te puede interesar
Capi enfiestado

Juegos Suramericanos: más de 170.000 estudiantes de las 365 localidades verán las competencias y participará n de los Fan Fest

Diario Primicia
Provinciales16 de septiembre de 2026
El Gobierno Provincial ya movilizó a alumnos de 3.230 escuelas hacia las sedes de Rosario, ciudad de Santa Fe y Rafaela. El martes se registró un pico de más de 20.000 visitantes: 15.000 en Rosario, 4.500 en Santa Fe y 770 en Rafaela. Desde los establecimientos educativos valoran la iniciativa provincial: “Es una oportunidad única”, afirman.
2026-09-16NID_287339O_4

Se entregaron 55 viviendas a familias del departamento 9 de Julio

Diario Primicia
Provinciales16 de septiembre de 2026
Del total, 45 unidades habitacionales se ejecutaron en Tostado y 10 en Villa Minetti, donde además inauguró un aula. Pullaro destacó que “9 de Julio es el departamento que, por habitante, más inversión tiene. Esto lo hacemos porque entendemos que es un acto de justicia”.
Inauguracion Juegos Suramericanos 2026 - Rosario Santa Fe

Ante 250 mil personas, Santa Fe abrió sus Juegos Suramericanos con una gran fiesta de música y deporte

Diario Primicia
Provinciales13 de septiembre de 2026
La ceremonia inaugural reunió a las delegaciones de 15 países y convirtió al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en el escenario de una celebración que combinó raíces santafesinas, deporte, música y emoción. Unas 250 mil personas asistieron a la fiesta, que fue seguida en vivo también por diferentes plataformas y transmisiones televisivas.
unnamed - 2026-09-10T180554.370

Violencia de género: el Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley que endurece las medidas sobre los agresores

Diario Primicia
Provinciales10 de septiembre de 2026
La iniciativa que deberá tratar la Legislatura establece un sistema de evaluación con cuatro niveles de riesgo, prevé medidas de protección proporcionales y busca evitar que las víctimas deban realizar gestiones adicionales. También contempla un registro digital único, un fondo de asistencia urgente y estrategias territoriales junto a municipios. Para los funcionarios es “un proyecto osado, fuerte” y que busca dar “una respuesta integral a la problemática de la violencia por razones de género”.
Lo más visto
Boletín de noticias