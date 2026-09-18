Rescatan a un aguará guazú en Rosario y activan el protocolo de protección de especies amenazadas

Un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) fue rescatado este miércoles en Rosario, en un operativo coordinado tras el aviso de trabajadores de una empresa ubicada en las inmediaciones de las avenidas Uriburu y Circunvalación.

Personal especializado de la Policía Ecológica intervino luego de que el animal fuera visto deambulando por la zona y logró ponerlo a resguardo. El ejemplar es trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe.

Allí se activará el protocolo sanitario e integral previsto para los monumentos naturales provinciales. El aguará guazú es una especie amenazada y cuenta con protección prioritaria en Santa Fe, de acuerdo con la Ley Provincial N.º 12.182.

En el centro, los equipos veterinarios y técnicos realizarán un diagnóstico médico completo para determinar el estado de salud del animal. A partir de esa evaluación, se definirá el momento adecuado para su liberación.

La reinserción en su ambiente natural solo se concretará cuando los profesionales confirmen que el ejemplar reúne las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el avistamiento de animales silvestres en áreas urbanas o periurbanas, el Ministerio recordó la importancia de:



*No intentar capturarlos, acorralarlos ni alimentarlos.

*Mantener una distancia prudencial.

*Comunicarse de inmediato con el 911 para garantizar una intervención segura, tanto para las personas como para el animal.