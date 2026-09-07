San Justo: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para quien aporte información acerca del autor o de los autores del homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh cometido en 2016
El homicidio fue cometido en horas de la noche del lunes 25 de enero de 2016 en la casa de la víctima ubicada en calle Belgrano al 2.600. El o los autores sustrajo/sustrajeron pertenencias de Zanutigh, quien también fue atacado con un cuchillo y sufrió distintas heridas que le produjeron la muerte. La investigación está a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.
La recompensa de 16 millones tiene como objetivo lograr datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar al autor o a los autores del delito.
Quien tenga información, debe aportar los datos al correo electrónico [email protected]
La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.