San Javier: condenaron a seis años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de la hija de su pareja

La pena además se le impuso por haber agredido y amenazado a la mujer, una vez que había finalizado la relación entre ellos. La sentencia fue dispuesta en un juicio abreviado en el que el fiscal Pablo Lipowy representó al MPA.
Policiales07 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Un hombre de 42 años identificado como Nelson Roberto Gilardi fue condenado a seis años de prisión por haber abusado de la hija –menor de edad– de su pareja en San Javier. La pena además se le impuso por haber agredido físicamente y amenazado a la madre de los ilícitos contra la integridad sexual.

La sentencia fue ordenada por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que representó al MPA en la audiencia en la que se dispuso la condena es Pablo Lipowy.

Los hechos

El fiscal indicó que “el condenado abusó de la hija de su pareja al menos dos veces, en marzo de 2024, cuando la niña transitaba su escolaridad primaria”. Al respecto, precisó que “Gilardi se aprovechó de que por entonces convivía con la víctima y solía quedarse a cargo de cuidarla”.

Por otro lado, Lipowy manifestó que “el domingo 23 de junio del mismo año alrededor de las 19:30, cuando la relación de pareja con la madre de la niña ya había finalizado, el condenado interceptó a la mujer en la vía pública y la amenazó de muerte”. Asimismo, subrayó que “luego del amedrentamiento, la atacó a golpes y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

“La agresión se enmarcó en un contexto de violencia física y verbal que generó una desigualdad de poder entre el condenado y la víctima, quien estaba en una situación de clara vulnerabilidad frente a él”, especificó el funcionario del MPA.

Calificaciones penales

Gilardi reconoció su responsabilidad penal por la autoría de los delitos de abuso sexual simple agravado (por ser el encargado de la guarda y por haber aprovechado la convivencia con una víctima menor de edad), lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre en contra de una mujer, en un contexto de violencia de género), y amenazas.

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Por su parte, la víctima mayor de edad fue informada y expresó su conformidad con lo dispuesto en relación a los ilícitos sufridos tanto por ella como por su hija, que aún sigue siendo menor de edad.

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