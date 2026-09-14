Juegos Suramericanos 2026: Joel Contreras se consagró campeón de Ciclismo MTB en Rafaela

El ciclista argentino se quedó con la medalla de oro en la competencia masculina de cross country en el circuito del Autódromo. En la rama femenina, Chile dominó el podio mientras que las argentinas Lucía Miralles y Agustina Apaza finalizaron en el top 10.
Primicia Deportiva14 de septiembre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

En el circuito emplazado en el Curvón Sur del Autódromo Ciudad de Rafaela, el argentino Joel Contreras se consagró campeón y obtuvo la medalla de oro en la prueba masculina de cross country (XC) de ciclismo de montaña (MTB), en el marco de la segunda jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Contreras completó el recorrido en un tiempo de 1:24:27, marcando un promedio de velocidad de 22.6 km/h. En un final apasionante, el argentino superó por apenas diez segundos al brasileño Alex Malacarne (1:24:37), quien se quedó con la medalla de plata. El podio lo completó el también brasileño Ulan Bastos, ganador del bronce con un tiempo de 1:26:00 (+1:33). Por su parte, el otro representante argentino en la prueba, Agustín Durán, debió abandonar la competencia.

La voz del campeón

Emocionado tras cruzar la meta, Contreras le dedicó el logro a sus seres queridos: “Esto es para toda mi familia que me apoyaron en un año muy complicado”. También agradeció a su equipo.

A su vez, el flamante campeón sudamericano destacó la planificación previa de su entrenamiento: “Preparé casi toda mi temporada en base a los Juegos Suramericanos y le dediqué el 100%, porque era mi objetivo principal del año. Sabía que necesitaba mantener un ritmo alto y que la carrera iba a ser de eliminación”.

Acción en la rama femenina

La jornada en el trazado rafaelino comenzó a primera hora con la competencia de cross country femenino, que contó con 11 corredoras en pista. La chilena Catalina Vidaurre se quedó con la medalla de oro tras finalizar el recorrido en 1:14:50, con un promedio de 19.9 km/h. La delegación chilena concretó el 1-2 en la prueba de la mano de Florencia Monsálvez, quien se adjudicó la medalla de plata a 1:12 de diferencia. El bronce fue para la brasileña Karen Olimpio, con un tiempo de 1:16:19 (+1:29).

Por el lado de la representación argentina, Lucía Miralles concretó una gran actuación al ubicarse en el quinto puesto con un registro de 1:18:43 (+3:53). En tanto, Agustina Apaza finalizó en la séptima posición con un tiempo de 1:20:30 (+5:40), logrando ambas meterse entre las diez mejores de la región.

Te puede interesar
2026-09-10NID_287283O_2

Juegos Suramericanos: en solo una semana, las reservas anticipadas recaudaron más de $250 millones para tres instituciones

Diario Primicia
Primicia Deportiva11 de septiembre de 2026
Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra y Cilsa serán los beneficiarios del 100 % de lo que se recaude a través de la reserva anticipada de tickets por parte de quienes buscan asegurar su lugar en competencias de Santa Fe 2026, cuyo acceso será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. El gobernador Maximiliano Pullaro firmó esta mañana el convenio con representantes de las entidades.
Lo más visto
unnamed - 2026-09-14T122414.416

Juegos Suramericanos de Rafaela: “Estamos viviendo lo que soñábamos vivir”

Diario Primicia
Locales14 de septiembre de 2026
Así lo indicaron las autoridades en una conferencia realizada este lunes. La competencia internacional inició a sala llena con el boxeo y el FanFest. La agenda continúa hoy con el debut del Mountain Bike en el autódromo, y más combates en el Estadio Multipropósito Invencible. Se esperan más de 15.000 personas para las próximas jornadas.
RECIENTES ACTIVIDADES DEL CLUB DE PLANEADORES RAFAELA - 14-9-26 (7)

Actividades del Club de Planeadores Rafaela

Diario Primicia
Locales14 de septiembre de 2026
El Club de Planeadores Rafaela avanza con los preparativos para la realización de la Copa Norte Rafaela 2026 en el mes de octubre. Además, en el último tiempo la entidad de alas blancas sumó actividades relacionadas al Centro de Instrucción de Vuelo sin Motor, a la formación de sus pilotos y al entrenamiento con la concreción del Campeonato de Aterrizajes de Precisión.
Boletín de noticias