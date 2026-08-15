Invencible Gaming Fest: Rosario vivió una jornada de esports, música y pasión por los Juegos Suramericanos

Durante todo el viernes, jóvenes de Rosario y localidades cercanas llegaron al L2 Arena para ser parte del Invencible Gaming Fest – Camino a Santa Fe 2026, una jornada que combinó competencias de esports, tecnología, entretenimiento y música en la previa de los XIII Juegos Suramericanos.

Pantallas, simuladores, realidad virtual, consolas y competencias transformaron el espacio en un punto de encuentro para públicos de todas las edades. Familias, grupos de amigos y jóvenes se acercaron para disfrutar de una propuesta que tuvo como protagonistas a los deportes electrónicos y que cerró con la presentación de Lit Killah.

La jornada tuvo como principales atractivos las finales de EA SPORTS FC 26 y Assetto Corsa, además de un showmatch de VALORANT entre 9z Globant y Shinden. La presentación de los jugadores y la salida al escenario de Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos, y del streamer Spreen fueron algunos de los momentos que despertaron las mayores ovaciones del público.

El encuentro formó parte de la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas.

Competencia, juegos y familia

Más allá de las finales, el Invencible Gaming Fest ofreció distintas experiencias vinculadas a los deportes electrónicos. Los asistentes pudieron probar juegos de realidad virtual, simuladores, PlayStation 5 y otras propuestas interactivas.

Entre quienes llegaron temprano para asegurarse un lugar cerca del escenario hubo una familia que reunió a distintas generaciones. Una madre, su hija, su sobrina y su sobrino nieto disfrutaron de las actividades mientras esperaban la presentación de Lit Killah.

“Está todo muy lindo, los juegos de la sala, los autos, los simuladores. Es un evento que es hermoso, porque es mucha familia la que se ve. Hay gente de todas las edades”, destacaron.

La escena se repitió durante toda la tarde: jóvenes concentrados frente a las pantallas, familias recorriendo los espacios interactivos y grupos de amigos siguiendo las competencias desde las tribunas.

Una nueva generación que pide su lugar

Entre el público también estuvo un joven de 17 años, oriundo de Ricardone, que valoró la decisión de incorporar los esports a la propuesta de los Juegos.

“Me encanta la iniciativa que están teniendo acá porque se le tiene que dar bola a los esports, que se apoye a los argentinos porque nos va muy bien en todos los deportes”, afirmó y agregó: “No hay nada que nos una más que eso y con este tipo de eventos se ve la increíble comunidad que hay”.

La presencia de los deportes electrónicos dentro de la programación de Santa Fe 2026 marca también la incorporación de nuevas formas de vivir y practicar el deporte, con una comunidad especialmente fuerte entre las generaciones más jóvenes.

De las pantallas al escenario



Cuando las competencias llegaron a su tramo final, el escenario recibió a Lit Killah, encargado de cerrar la jornada con un repertorio que recorrió diferentes momentos de su carrera y que incluyó uno de sus lanzamientos más recientes, presentado pocos días antes.

Para el artista, el regreso a Rosario tuvo además un significado especial. Recordó que la ciudad fue uno de los primeros lugares fuera de Buenos Aires donde salió a competir en freestyle, cuando comenzaba su recorrido como artista.

“Es un tremendo eventazo”, resumió Lit Killah sobre la jornada, que combinó el universo de los esports con música y entretenimiento.

“Una expresión deportiva que ha llegado con muchísima fuerza”

La jornada también contó con la presencia de integrantes del Comité Olímpico Argentino, que se encontraban en Rosario realizando evaluaciones previas al inicio de los Juegos Suramericanos. Por parte del Comité organizador del mega evento en la provincia estuvieron su titular Julián Galdeano, el representante de la Legislatura Joaquín Blanco y el secretario de la asociación Juan Pablo García. También participó el presidente del directorio de RTS (Radio y Televisión Santafesina), Horacio Ríos.

El presidente del COA, Mario Moccia, destacó el crecimiento de los deportes electrónicos y su capacidad para convocar especialmente a las nuevas generaciones.

“Nos parece que es una expresión deportiva que ha llegado con muchísima fuerza, que reúne a muchísimos jóvenes, que mueven, generan interés, movilizan a gente, tienen vinculación directa con el deporte y creo que se han ganado un lugar”, señaló.

Moccia también valoró el avance de la organización de Santa Fe 2026: “Estamos con la visita de la Comisión de Seguimiento viendo el avance de toda la infraestructura, las obras deportivas, la Villa Suramericana, todos los aspectos. Muy felices, muy contentos porque vamos a vivir aquí en Rosario, Santa Fe, Rafaela una fiesta del deporte suramericano”.

El Invencible Gaming Fest dejó así una postal diferente de la previa de los Juegos: una tarde en la que las pantallas, los controles, los simuladores y la música se convirtieron en otro punto de encuentro alrededor del deporte y mostraron la fuerza de una comunidad que también será protagonista de Santa Fe 2026.