Educación: 1.300 docentes, directivos, estudiantes y familiares asistieron a las charlas sobre estrategias para prevenir la dependencia digital

En el marco del Programa de Educación Digital, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, dictó dos conferencias bajo el nombre “Habitar el mundo digital. Estrategias para prevenir la dependencia digital”, que estuvieron a cargo de Milagros Schroder, responsable de los contenidos educativos de la organización civil Faro Digital y que contaron con la participación de 1300 docentes, directivos, supervisores, estudiantes y sus familiares.

La actividad se desarrolló el miércoles 12, en el Teatro La Comedia en Rosario y el jueves 13, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” en Santa Fe y en ambos encuentros se analizaron estrategias para habitar el mundo digital, herramientas para abordar y prevenir la dependencia digital y conocer el mundo de las tecnologías vinculadas al espacio digital, entre otros temas.

En la oportunidad, el ministro de Educación, José Goity sostuvo que “no se puede pensar a la educación si no incorporamos el concepto de mundo digital porque hoy ese mundo es tan real como lo que consideramos comúnmente como realidad y la escuela, a través de los docentes, debe dotar de herramientas a los chicos y chicas para que habiten el mundo digital de manera autónoma, crítica y responsable”.

El titular de la cartera educativa, expresó además, que “el programa de Educación Digital es una política estratégica del Ministerio de Educación que nos proyecta de cara al futuro y estamos trabajando para hacer un mejor sistema educativo donde los aprendizajes tengan siempre la centralidad”.

Por su parte, la secretaria General, María Martín expresó que “es una gran satisfacción que nos acompañe Milagros Schroder de Faro Digital que es una organización que trabaja el tema de manera comprometida y con mucha experiencia” y valoró la participación de los docentes que “con mucho compromiso tienen la voluntad de capacitarse e incorporar herramientas para los nuevos desafíos que genera el mundo digital”

También, Martín destacó que “además de los equipos docentes y directivos, también invitamos a estudiantes y familias porque la idea es reflexionar en conjunto y se da como corolario de un proceso de capacitación de más de 4.000 docentes en la provincia. Llegamos a 870 de las 900 escuelas que con mucha satisfacción para poder brindar herramientas que permitan acompañar en estos procesos a las escuelas, que cumplen un rol muy importante en la integración y el acompañamiento”.

Finalmente, Schroder afirmó que “estas charlas nos permitieron pensar qué pasa con la dependencia digital, entender lo que sucede detrás de la pantalla, dialogar en conjunto para darnos cuenta qué estrategias tenemos para habitar el territorio digital e invitar a los chicos y chicas a que lo habiten de una manera crítica”.

Cabe destacar que durante las dos jornadas, hubo reconocimientos a docentes que realizaron trabajos destacados en el marco de las capacitaciones sincrónicas que se llevan adelante en el programa de Educación Digital.

Faro Digital

Faro Digital es una organización de la sociedad civil que nació en 2015 como un grupo de personas comprometidas con la exploración, análisis y promoción de la ciudadanía en los territorios digitales. Desde sus inicios, trabajan para fomentar el uso reflexivo y crítico de los entornos digitales, creyendo firmemente en su poder para impulsar la transformación social.

A través de talleres, campañas, investigaciones y contenidos, abordan los desafíos educativos, sociales, comunicacionales y relacionales que emergen del día a día con y entre las plataformas digitales. Su equipo está conformado por un grupo de diversas profesiones, abarcando educación, comunicación, psicología, ciencias políticas, geografía, ingeniería, diseño y derecho, unidos por un propósito común: construir ciudadanía y ciudadanía digital.

Programa de Educación Digital

El Programa de Educación Digital es una iniciativa orientada a acompañar a las escuelas en el desarrollo de prácticas educativas que integren de manera responsable y significativa las tecnologías digitales. Cuenta con la coordinación del psiquiatra, Lucas Raspall y el trabajo de Grooming Argentina y Faro Digital. El plan busca establecer pautas para la regulación del uso de nuevas tecnologías en los establecimientos educativos y promover un uso seguro, saludable, responsable, ético y creativo de los entornos digitales.

Además, contempla instancias de formación y capacitación para docentes y equipos directivos en alfabetización digital, ciudadanía digital y cuidado en entornos virtuales.