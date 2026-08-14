Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Surf, donde la destreza humana desafía la fuerza del mar

La disciplina, en creciente desarrollo en la región, combina equilibrio, lectura del océano y destreza física. Será uno de los grandes atractivos del evento deportivo que tendrá como sede principal a la provincia de Santa Fe, aunque la competencia se desarrollará en Playa Grande de Mar del Plata.
Primicia Deportiva14 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Los mejores surfistas de Sudamérica competirán en los Juegos Suramericanos 2026 y dirán presentes en la costa bonaerense. Durante siete días de competencia, la rompiente argentina se convertirá en el escenario donde el agua y las olas serán las grandes protagonistas.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas participarán de 43 deportes y 60 disciplinas en el suceso deportivo más importante de la historia de la provincia de Santa Fe.

En esta disciplina, donde la interpretación del mar y la técnica individual resultan claves, la acción se desarrollará en Playa Grande, específicamente en la clásica rompiente conocida como Biológica, en Mar del Plata, del 19 al 25 de septiembre.

Este sector es considerado uno de los escenarios tradicionales del surf argentino y un punto de referencia para la práctica de este deporte. Sus condiciones ofrecen un entorno para el desarrollo de maniobras de alta exigencia.

Medallas y algo más

En la competencia de Surf participarán deportistas cuyos Comités Olímpicos Nacionales estén afiliados a ODESUR y cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la Confederación Suramericana de Surf (CONFESURF) y a la Asociación Internacional de Surf (ISA).

Además de repartir medallas, los Juegos Suramericanos 2026 tendrán un incentivo especial para el surf: la medalla de oro en la modalidad Shortboard, tanto en la rama masculina como femenina, otorgará clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Una competencia donde las olas y la destreza son claves

El surf es una modalidad de navegación sobre olas donde cada segundo de la serie cuenta. En los Juegos Suramericanos 2026 habrá competencias en las ramas femenina y masculina.

Las ocho pruebas de medalla que componen el programa se dividen por el tipo de tabla y la forma en que los atletas interactúan con la dinámica del agua: Shortboard, Longboard, SUP Surf y Bodyboard, tanto en la rama femenina como masculina.

El desarrollo de las series se regirá por las normativas vigentes de la ISA y la fiscalización de CONFESURF. Para que cada prueba pueda habilitarse, el reglamento establece una participación mínima de atletas de cinco países diferentes.

Bajo las normativas internacionales, la competencia se estructurará en series eliminatorias conocidas como “heats”, en las que grupos de surfistas ingresarán al agua en simultáneo durante un tiempo determinado. A lo largo de cada serie, las maniobras serán evaluadas y puntuadas por un panel de jueces calificados.

De esta manera, el surf tendrá en los Juegos Suramericanos 2026 una competencia que combinará técnica, estrategia, lectura del océano y capacidad física, con el atractivo adicional de que los campeones de Shortboard tendrán en juego una clasificación directa a Lima 2027.

Te puede interesar
Javier Mascheranos - Juegos Suramericanos 2026

Mascherano encabezó el paso de la Antorcha Suramericana por San Lorenzo

Diario Primicia
Primicia Deportiva15 de agosto de 2026
El Fuego Suramericano continúa su recorrido por la provincia de Santa Fe y este jueves llegó a San Lorenzo, donde fue acompañado por deportistas, estudiantes y vecinos. Javier Mascherano encabezó el tramo final de la posta y llevó la llama hasta el predio del parador turístico, donde se desarrolló el Fan Fest de la ciudad, en una jornada que también incluyó propuestas deportivas, recreativas y lúdicas del Tour Suramericano.
 
Estadio Arena de Rosario

Juegos Suramericanos 2026: Arena, el nuevo estadio que llegó para quedarse

Diario Primicia
Primicia Deportiva07 de agosto de 2026
Ubicado en el Parque Independencia de Rosario, el imponente espacio multipropósito no solo recibirá a la élite deportiva de la región, sino que se transformará en un nuevo espacio deportivo, cultural y social para todos los santafesinos. La inauguración será este sábado desde las 18.30, con muchas actividades y un show gratuito de Nahuel Pennisi.
Handball

Juegos Suramericanos 2026: Los mejores del handball lucharán por conquistar lo más alto del podio

Diario Primicia
Primicia Deportiva07 de agosto de 2026
Las selecciones argentinas, “Los Gladiadores” y “La Garra”, y los representantes de otras 14 Naciones competirán por las medallas en septiembre. Durante 10 días la disciplina se adueñará del recinto que construye la Provincia en el polo deportivo de la ciudad de Santa Fe, una de las tantas obras que perdurará para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones.
Copa Santa Fe - Ciclismo

La Copa Santa Fe fortalece el ciclismo con nuevas competencias de ruta y pista

Diario Primicia
Primicia Deportiva06 de agosto de 2026
La edición 2026 incorporará por primera vez la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista y volverá a disputar en diciembre la clásica Santa Fe-Rosario de ruta. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Provincial junto con la Federación Ciclista Santafesina y el apoyo de Lotería de Santa Fe, fortalece el desarrollo del ciclismo en todas sus modalidades.
Lo más visto
unnamed (7)

EPE reforzará áreas de mantenimiento eléctrico en Rosario de cara a las previsiones climáticas de El Niño y las altas temperaturas previstas

Diario Primicia
Provinciales15 de agosto de 2026
La búsqueda de personal profesional que inició la empresa de energía está vinculado al mantenimiento de la red de media y baja tensión, tanto aéreas como subterráneas para bajar los tiempos de respuesta al usuario. Por primera vez la búsqueda será pública, por concurso, y apunta a incorporar solo perfiles profesionales para enfrentar la emergencia de El Niño y las altas temperaturas pronosticadas para el verano 2026/2027.
Boletín de noticias