Alerta alimentaria: Assal emitió una alerta alimentaria para aceites de girasol marca Leira y El Ñato

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de los aceites de girasol marca Leira y El Ñato.

La medida fue adoptada luego de constatar que el producto se encuentra falsamente rotulado al declarar contenido neto, denominación del producto y lista de ingredientes que no coinciden con el análisis de perfil graso, resultando ser así un producto adulterado. Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

A fin de alertar a la población y facilitar la identificación de los productos, se detallan los siguientes datos:

Denominación de venta: Aceite de Girasol.

Marca: Leira.

RNE Nº: 2-041271.

RNPA Nº: 2-0712062.

Contenido neto y Lotes: 4.5 litros (lote 10/04/2026) y 900 cc. (lote 27/05/2026).

Razón social: Elizabet Laura Calderón.

Domicilio: Mitre N° 4812.

Localidad: San Martín.

Provincia: Buenos Aires.

Denominación de venta: Aceite de Girasol.

Marca: El Ñato.

RNE Nº: 2-041271.

RNPA Nº: 2-0717058.

Cont. Neto: 900 cc.

Lote: 03/02.

Razón social: Elizabet Laura Calderón.

Domicilio: Mitre N° 4812

Localidad: San Martín

Provincia: Buenos Aires