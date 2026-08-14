Alerta alimentaria: Assal emitió una alerta alimentaria para aceites de girasol marca Leira y El Ñato

Se prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe, ya que no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.
Provinciales14 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio provincial la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de los aceites de girasol marca Leira y El Ñato.

La medida fue adoptada luego de constatar que el producto se encuentra falsamente rotulado al declarar contenido neto, denominación del producto y lista de ingredientes que no coinciden con el análisis de perfil graso, resultando ser así un producto adulterado. Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

A fin de alertar a la población y facilitar la identificación de los productos, se detallan los siguientes datos:

Denominación de venta: Aceite de Girasol.
Marca: Leira.
RNE Nº: 2-041271.
RNPA Nº: 2-0712062.
Contenido neto y Lotes: 4.5 litros (lote 10/04/2026) y 900 cc. (lote 27/05/2026).
Razón social: Elizabet Laura Calderón.
Domicilio: Mitre N° 4812.
Localidad: San Martín.
Provincia: Buenos Aires.

Denominación de venta: Aceite de Girasol.
Marca: El Ñato.
RNE Nº: 2-041271.
RNPA Nº: 2-0717058.
Cont. Neto: 900 cc.
Lote: 03/02.
Razón social: Elizabet Laura Calderón.
Domicilio: Mitre N° 4812
Localidad: San Martín
Provincia:  Buenos Aires

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