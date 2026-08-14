El Gobierno Provincial desarma una obstrucción de 500 metros en el Río Salado

El Gobierno de Santa Fe inició, con recursos propios, el retiro de un terraplén de medio kilómetro que obstaculiza el escurrimiento del agua por el valle de inundación del río Salado. La estructura, perteneciente a una obra nacional inconclusa, se extiende en forma paralela a la Ruta Provincial 70, entre las localidades de Gobernador Candioti y Recreo, en el departamento La Capital.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la intervención fue dispuesta como una medida de emergencia ante los riesgos asociados a un escenario de lluvias abundantes. “Desde la Provincia decidimos actuar frente a una obra nacional que quedó paralizada hace años en el valle del Salado. Ese proyecto contemplaba la construcción de un puente ferroviario en el marco del Plan Circunvalar. Las lluvias no se pueden evitar, pero sí podemos prevenir sus consecuencias”, sostuvo.

Según detalló el funcionario, en el lugar quedaron varias columnas instaladas y un terraplén de 500 metros de longitud, 30 metros de ancho y tres metros de altura, que altera el drenaje natural del río.

“En total, retiraremos unos 80.000 metros cúbicos de suelo con maquinaria provincial, mediante un trabajo coordinado entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Recursos Hídricos”, precisó Enrico.

El ministro señaló que el Gobierno santafesino había reclamado en cuatro oportunidades a las autoridades nacionales la remoción provisoria de la estructura, al menos hasta que se reanudaran los trabajos ferroviarios. “Nunca obtuvimos respuesta. Con el retiro del terraplén restituiremos las condiciones naturales para el paso del agua y reduciremos el riesgo de crecidas que podrían afectar zonas de los departamentos Las Colonias, San Justo y La Capital”, afirmó.

Una intervención preventiva

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, advirtió que, aunque el cauce principal permanece liberado, la obra inconclusa representa un obstáculo dentro del valle de inundación.

“Si se registran varias semanas de precipitaciones intensas, como se pronostica, el comportamiento del río podría provocar consecuencias aguas arriba. Los canales no funcionarían correctamente, aumentarían los niveles y los excedentes podrían desbordarse hacia campos o zonas urbanizadas”, explicó.

La intervención busca recuperar las condiciones naturales de drenaje del río Salado y reducir el riesgo hídrico ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Los trabajos también apuntan a proteger las localidades y las áreas rurales y productivas situadas aguas arriba.