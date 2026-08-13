Tragico accidente cerca de Josefina: un hombre perdió la vida tras chocar con un camión

El hecho tragicó sucedio aproximadamente en el kilómetro 144 de la Autopista 19, a 500 metros del acceso a Josefina.
Policiales13 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas a aproximadamente en el kilómetro 122 de la Autopista 19, a 500 metros del acceso a Josefina, en el trayecto desde Santa Fe hacia San Francisco.

Según la información conocida hasta el momento, un automóvil, en el que se trasladaban tres personas, por causas que están bajo investigación, chocaron con un camión que transportaba garrafas de gas.

Según La Voz de San Justo. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes perdió la vida en el instante del accidente, mientras que otra persona resultó con heridas de gravedad y fue trasladada por un servicio de emergencias privado al Hospital Regional “J. B. Iturraspe” de San Francisco para recibir atención médica. Los conductores de ambos rodados resultaron ilesos.

En el lugar del siniestro la policía vial de la provincia de Santa Fe reorganizaba el tránsito por una vía aledaña, debido a que la ruta permanecía cortada, por lo que se recomienda circular con precaución en la zona del accidente.

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