Tragico accidente cerca de Josefina: un hombre perdió la vida tras chocar con un camión

Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas a aproximadamente en el kilómetro 122 de la Autopista 19, a 500 metros del acceso a Josefina, en el trayecto desde Santa Fe hacia San Francisco.

Según la información conocida hasta el momento, un automóvil, en el que se trasladaban tres personas, por causas que están bajo investigación, chocaron con un camión que transportaba garrafas de gas.

Según La Voz de San Justo. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes perdió la vida en el instante del accidente, mientras que otra persona resultó con heridas de gravedad y fue trasladada por un servicio de emergencias privado al Hospital Regional “J. B. Iturraspe” de San Francisco para recibir atención médica. Los conductores de ambos rodados resultaron ilesos.