Accidente fatal en ruta 19: una mujer perdió la vida

Una mujer falleció durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 19, cerca del acceso a Josefina. Otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo resultaron aparentemente sin lesiones. El choque se registró pasadas las 2, a la altura del kilómetro 122. Los Bomberos Voluntarios de Frontera fueron alertados por personal de la Comisaría Sexta y se dirigieron hasta el lugar.

Al arribar, encontraron una camioneta Chevrolet en la que se trasladaban cuatro personas, que había impactado contra la parte trasera de un camión cargado con maíz.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que viajaba como acompañante en la camioneta falleció en el lugar. Los otros tres ocupantes del vehículo menor resultaron aparentemente sin lesiones. Según la información conocida, todos serían oriundos de la ciudad de Córdoba.

En el lugar trabajó personal médico, que controló a los tres ocupantes restantes de la camioneta. También intervino el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Frontera, con una dotación integrada por ocho bomberos.

Fuente: La Voz de San Justo