Rosario: golpe policial con el secuestro de más de 5 kilos de marihuana y más de 1 kilo de cocaína en operativo en zona sur de la ciudad

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Acción Táctica (PAT) en la zona de Belgrano al 5000. Allí divisaron a un sospechoso que arrojó dos bolsas a una casa en construcción. Luego la Policía de Investigaciones (PDI) determinó que eran panes y material fraccionado por 5,110 kg de presunta marihuana; y 1,230 kg de presunta cocaína.
Policiales10 de agosto de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

La Policía de Santa Fe, a través de personal de la Policía de Acción Táctica (PAT), concretó este sábado un operativo que incluyó la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de más de 5 kilos de marihuana en panes y fraccionado, y de más de 1 kilo de cocaína en envoltorios, en un procedimiento que culminó durante la madrugada de domingo en zona sur de la ciudad de Rosario y que prosiguió con allanamientos en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Según los resultados de las pruebas de laboratorio de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, personal de la Policía de Acción Táctica secuestró 6 panes de presunta marihuana por un peso de 4,130 kilogramos y de sustancia vegetal por 980 gramos; lo que estableció un total de 5,110 kilogramos de presunta marihuana.

Las pruebas de campo de la PDI también arrojaron un secuestro de 1,230 kilogramos de presunta cocaína; discriminados en 200 envoltorios de una sustancia de similares características a la cocaína por 430 gramos; sustancia de similares características a cocaína por 195 gramos; y 1002 envoltorios de sustancia de similares características a cocaína por 605 gramos.

El procedimiento de la PAT se llevó adelante en la zona de Belgrano al 5000, en el límite de barrios Tablada y Saladillo de la ciudad de Rosario. Allí divisaron a un sospechoso, posteriormente identificado como Maximiliano Martín G. de 37 años, quien al observar a los efectivos policiales arrojó dos bolsas a un inmueble en construcción. Los agentes solicitaron colaboración ya que el desconocido intentó darse a la fuga hasta que lograron detener su marcha e identificarlo.

Además del hallazgo de gran cantidad de material estupefaciente, los efectivos policiales secuestraron tres cargadores de arma de fuego y cinco cartuchos, por lo que dieron comunicación a Mesa de Enlace y fueron transferidos al 0800 del Ministerio Público de la Acusación, para la posterior intervención de la Fiscalía Federal.

Allanamientos y más secuestro

El detenido fue trasladado a la Comisaría 15ª de la Unidad Regional II. E inmediatamente el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos en domicilios relacionados a la familia de Maximiliano Martín G. en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Allí identificaron a los moradores y secuestraron 6 teléfonos celulares, a través de la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

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