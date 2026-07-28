Hospital Jaime Ferré: se realizó una jornada de prevención y detección temprana de hepatitis

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra las Hepatitis. En ese contexto, el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré de Rafaela realizó una jornada de prevención y detección temprana en el Anexo del efector, ubicado en barrio 9 de Julio, en Rafaela, donde se ofrecieron testeos gratuitos, consejería y material informativo para la comunidad.

La actividad permitió acercar el diagnóstico a personas que asistían al hospital por distintos motivos. Durante la mañana se realizaron más de 110 testeos rápidos, y se brindó información sobre las formas de prevención, la importancia del diagnóstico precoz y las posibilidades de tratamiento.

La subdirectora médica del Anexo, Débora Gluz, explicó que la iniciativa se desarrolló en un espacio de gran circulación de pacientes para facilitar el acceso al test. "Realizamos pruebas gratuitas que, en pocos minutos, permiten saber si una persona está infectada o no con el virus. Aprovechamos que muchas personas concurren al efector por consultas, estudios o prácticas para ofrecerles información, entregar folletería y realizar el test", señaló.

Además, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de promoción de la salud. "En estas fechas conmemorativas hacemos visible la problemática para fortalecer la prevención y facilitar el acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno, tal como impulsan el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Hoy contamos con tratamientos antivirales con altas tasas de curación cuando la enfermedad se detecta a tiempo", remarcó.

Enfermedades silenciosas

La médica clínica e infectóloga del Hospital, Sandra Cappello, recordó que las hepatitis B y C suelen cursar sin síntomas, por lo que muchas personas desconocen que están infectadas. "En hepatitis C es recomendable realizarse al menos un test en la vida, porque existe tratamiento y es posible alcanzar la curación. En el caso de la hepatitis B contamos con una vacuna eficaz, por lo que es importante que quienes no fueron vacunados completen el esquema, sobre todo los mayores de 26 años porque cuando nacieron la vacuna no era obligatoria", explicó.

La especialista indicó que las personas mayores de 40 años que hayan estado expuestas a cirugías, transfusiones de sangre o tratamientos odontológicos antes de que existieran los controles actuales deberían realizarse el estudio al menos una vez, ya que pudieron haber estado expuestas al virus sin saberlo.

Cappello también recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsan la eliminación de las hepatitis virales mediante estrategias de vacunación, diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento. En esa línea, explicó que cuando un test rápido arroja un resultado positivo se realiza una segunda prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico y medir la carga viral; y remarcó que luego se gestiona la medicación, que en la provincia está garantizada.