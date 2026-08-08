Murió Jorge Messi, el padre de Leo

Leo atravesó días muy difíciles en pleno Mundial 2026 mientras su familia acompañaba la evolución del estado de salud de Jorge.

La situación había ganado trascendencia después del debut de la Selección Argentina ante Argelia en la Copa del Mundo, cuando Lionel Messi rompió en llanto luego de marcar el primer gol en la victoria por 3-0. Aquella emoción estuvo vinculada con el delicado cuadro médico que atravesaba Jorge en ese momento.

Tras el partido, el propio Messi explicó que venía de días especialmente duros. "Pasé unos días difíciles, complicados", dijo en zona mixta, sin profundizar públicamente en una situación familiar que su entorno manejó con absoluto hermetismo.

Quién fue Jorge Messi, el padre del astro albiceleste

Jorge Messi nació en Rosario y trabajó durante años en una fábrica metalúrgica antes de dedicarse de lleno a la carrera de su hijo. Con el tiempo se transformó en su representante legal, administrador y principal consejero estratégico.

Su figura fue central desde los primeros pasos de Lionel en Grandoli y Newell’s Old Boys. En una etapa decisiva para el futuro del futbolista, Jorge tomó una de las decisiones más importantes de la historia moderna del fútbol: viajar con su hijo a Barcelona ante la imposibilidad de costear en Argentina el tratamiento de hormonas de crecimiento que necesitaba Leo.

Aquella apuesta familiar cambió para siempre la vida de los Messi y también la historia del deporte. Lionel llegó a La Masía siendo apenas un niño y, con el paso de los años, se convirtió en el máximo símbolo del Barcelona, campeón del mundo con Argentina y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

El rol de Jorge Messi en la carrera de Lionel

Jorge Messi mantuvo siempre un perfil bajo, lejos de las cámaras y de la exposición mediática. Sin embargo, su firma estuvo detrás de algunas de las decisiones más importantes de la carrera de Lionel.

Fue su representante durante las renovaciones más relevantes con Barcelona, acompañó la compleja salida del club catalán en 2021 y también participó en las negociaciones que derivaron en sus pasos posteriores por París Saint-Germain e Inter Miami.

Más allá de los contratos, su rol excedió lo estrictamente profesional. Fue padre, consejero y sostén de una carrera construida desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.

Una figura clave en la historia de Lionel Messi

Jorge Messi fue una presencia constante en la vida deportiva y personal de Lionel. Padre de cuatro hijos junto a Celia Cuccittini, acompañó el crecimiento de Leo desde los potreros rosarinos hasta los estadios más importantes del fútbol mundial.

Su historia quedó asociada para siempre al origen de una carrera irrepetible: la del padre que apostó por el talento de su hijo cuando todavía no había títulos, récords ni Balones de Oro.