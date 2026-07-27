Se abrió la inscripción para la primera Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado

El Gobierno de la Provincia abrió la inscripción para participar de la primera edición de la Copa Santa Fe de Fútbol Adaptado, una nueva disciplina que se suma a la edición 2026 de la competencia provincial más importante de la región. El período de inscripción estará habilitado desde hoy hasta el viernes 21 de agosto a través del siguiente link: https://acortar.link/IwhTPf.

La iniciativa, impulsada por la Provincia, con el respaldo de Lotería de Santa Fe, se desarrollará en el mes de octubre y reunirá a equipos de distintas localidades santafesinas en un torneo que se disputará bajo la modalidad de fútbol 5 contra 5, con delegaciones integradas por diez jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico. En esta primera edición participarán equipos masculinos conformados por personas con discapacidad intelectual.

Al respecto, el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, destacó: “La incorporación del Fútbol Adaptado representa un paso muy importante para seguir construyendo una Copa Santa Fe cada vez más inclusiva”. “Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de vivir la experiencia del deporte, de competir, compartir y representar a sus instituciones y localidades. Ese es el camino que nos marca el gobernador Maximiliano Pullaro: generar oportunidades y garantizar que el deporte llegue a todos los rincones de la provincia”, afirmó el funcionario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

La incorporación del Fútbol Adaptado forma parte de una política pública sostenida del Gobierno provincial para fortalecer esta disciplina y generar nuevos espacios de participación para personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades a través de la actividad deportiva.

En su edición 2026, la Copa Santa Fe reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia deportiva provincial más importante de la región y fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el territorio santafesino.